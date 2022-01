https://cz.sputniknews.com/20220107/odbornik-na-vyzivu-oznacil-med-za-hroznou-potravinu-17108551.html

Odborník na výživu označil med za „hroznou“ potravinu

Odborník na výživu označil med za „hroznou“ potravinu

Med je „hrozná" potravina, která se může stát příčinou nachlazení ve studeném ročním období, míní dietolog, odborník na genetickou výživu Andrej Zolotarev.

Mnozí si rádi dají čaj s medem, avšak tento nápoj je za určitých podmínek nebezpečný pro lidský organismus, poznamenal Zolotarev. Všechno tkví ve velkém zahřívajícím vlivu medu na tělo a ve zvýšené potivosti, kterou způsobí konzumace této pochoutky, upřesnil dietolog.„Jednou z nejnebezpečnějších potravin, kterou je skutečně třeba konzumovat s velkou opatrností za studeného počasí, je med. Jde o to, že med má mimořádně velký zahřívající účinek, kvůli kterému dochází ke zvýšenému pocení. Lidé to necítí, ale konzumace medu v zimním období před východem na ulici nebo přímo na ulici, může způsobit nachlazení,“ varoval Zolotarev.Lékař poradil konzumovat med jenom doma, v teple. Má za to, že je třeba si dávat pozor na všechny potraviny, jež mají zahřívací nebo ochlazující účinek, s ohledem na teplotu vzduchu. Studené nápoje se například nehodí pro horké počasí.„Každá prudká změna teploty je nebezpečná. Čím jsou tyto změny větší, tím víc škodí tělu. Proto je v létě zdravější horký čaj a v zimě nápoje pokojové teploty. Jíst zmrzlinu na ulici, když je zima, také není dobře, i když to někteří mají velmi rádi. Jakýkoliv rozdíl teplot mezi jídlem, člověkem a životním prostředím vyvolá bohužel dost aktivní reakci organismu. Není to vždy zdravé,“ vysvětlil Zolotarev.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

