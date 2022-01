https://cz.sputniknews.com/20220107/primatorka-varu-o-turismu-pokud-se-nerozjede-vizova-politika-s-rf-bude-to-pro-vary-likvidacni-17119623.html

Primátorka Varů o turismu: Pokud se nerozjede vízová politika s RF, bude to pro Vary likvidační

Primátorka Varů o turismu: Pokud se nerozjede vízová politika s RF, bude to pro Vary likvidační

Nadcházející měsíce pro hoteliéry v Karlovarském kraji budou těžké. Jak píše web iDnes.cz, shodují se na tom představitelé samosprávy, Asociace hotelů a... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-07T13:31+0100

2022-01-07T13:31+0100

2022-01-07T13:31+0100

česko

epidemie

karlovy vary

hotel

turismus

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1186/90/11869020_0:404:2560:1844_1920x0_80_0_0_1caef3214d7d315473b50cbeea742eef.jpg

Předseda krajské sekce Asociace hotelů a restaurací České republiky Jan Kronika vylíčil aktuální situaci. Podle jeho slov netuší hoteliéři, co bude dál. Vzhledem k tomu, že Česko zavedlo povinnost PCR testu při vstupu na území, zahraniční turisté ve velkém stornují předem nasmlouvané pobyty.Jak vysvětlila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, zahraniční klientela je pro Karlovy Vary velmi důležitá.Podle ní tento výpadek zapříčinil, že hoteliéři neměli šanci nastřádat si finanční polštář, díky kterému za normální situace dokázali sanovat obvyklý výpadek klientů v zimním období. Tento fakt potvrdil i Jan Kronika.Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné odhadnout, jak se bude v nadcházejících měsících vyvíjet obsazenost hotelů, mnoho podnikatelů se chystá na uzavření hotelů.V loňském roce pomohly hoteliérům státní vouchery pro lékaře a zdravotníky. Ze strany Asociací hotelů a restaurací přišla snaha přesvědčit vládu, aby se jejich platnost prodloužila i na rok 2022, to se ale podle Jana Kroniky nepovedlo.Novinky od vládyVláda schválila 5. ledna po jednání jisté covidové novinky. První z nich je, že izolace nakažených koronavirem a karanténa jejich kontaktů se zkrátí na pět dní s tím, že změna bude platit od 11. ledna.Od 17. ledna se pak budou všichni zaměstnanci testovat dvakrát týdně antigenními testy. „Všichni se budou testovat pomocí antigenních sebetestovacích sad. Testování probíhá dvakrát týdně nebo jednou za 3 až 5 dnů. Pokud antigenní test vyjde pozitivní, odchází pracovník do karantény a to na pět kalendářních dnů,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.Takový režim by měl fungovat dva až tři týdny. „Zatím to nevíme přesně. A to z prostého důvodu, že budeme monitorovat, jak se bude vyvíjet varianta omikron, jaký bude její nástup. Očekáváme, že toto opatření bude platit maximálně 3 týdny,“ dodal Válek.Testy budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, tedy z fondu rezerv. Válek informoval, že zaměstnanci, kteří se odmítnou otestovat, budou nahlášeni hygieně. Kromě toho budou muset podstoupit opatření, která ochrání ostatní zaměstnance před nákazou. Například se bude jednat o povinnost nošení respirátorů.Další novinkou je to, že ve všech očkovacích centrech bude možné získat třetí, posilovací dávku očkování bez objednání.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220106/cesko-nakoupi-od-pfizeru-leky-na-covid-19-za-dve-miliardy-17115086.html

https://cz.sputniknews.com/20220107/byly-vyjmenovany-faktory-ktere-zvysuji-riziko-onemocneni-koronavirem-17109301.html

karlovy vary

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

epidemie, karlovy vary, hotel, turismus, koronavirus