Prioritami jsou pro vládu orientace na EU a NATO či stabilizace veřejných financí

Prioritami jsou pro vládu orientace na EU a NATO či stabilizace veřejných financí

Ve čtvrtek vláda schválila programové prohlášení. Prioritami nové vlády jsou podle preambule prohlášení stabilizace veřejných financí, orientace na Evropskou... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

S programovým prohlášením bude Poslaneckou sněmovnu žádat o důvěru. „Chceme stát, který nežije na dluh, který je chytrý, efektivní a úsporný,“ uvádí vláda.V oblasti zahraniční politiky se v programovém prohlášení zmiňuje i revize vztahů s Ruskem a Čínou.Asi v polovině svého mandátu chce dotáhnout kabinet zásadní změny v oblasti veřejných financí, a to tak aby byly účinné od roku 2024. „V zájmu zdravého hospodaření státu proto nedopustíme žádné další zbytečné zadlužování a připravíme taková opatření, která umožní průběžně snižovat rozpočtové schodky,“ uvádí.Nová vláda slibuje, že připraví penzijní reformu, která má zohlednit zásluhovost a podpořit mezigenerační solidaritu v rodinách. V prohlášení stojí, že reforma penzijního systému bude postavena na celospolečenském konsenzu, který zajistí dlouhodobou perspektivu.Co se týče klíčových oblastí, pak tam řadí vláda vzdělávání, podporu svobodného trhu, životní prostředí, bydlení, digitalizaci, vědu nebo výzkum. Zaměří se ale i na modernizaci státní správy. Schválení prohlášeníJiž včera informovala vláda, že programové prohlášení schválila. Ve středu 12. ledna s ním předstoupí před Poslaneckou sněmovnu se žádostí o důvěru. Co se týče hlavní priority programového prohlášení vlády, jedná se o to, aby Česká republika byla schopna obstát v mezinárodní konkurenci a směřovala mezi nejvyspělejší země světa.Jak sdělil premiér Fiala, programovému prohlášení pomohlo, že ho pětikoalice prodiskutovala i s významnými aktéry podle jednotlivých resortů a s představiteli tripartity. Dodal, že kabinet na sebe některými cílovými termíny „ušil bič“, avšak záměrně.Šéf Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš novinářům při odchodu ze Strakovy akademie sdělil, že koalice jsou s výsledkem spokojeny. Vláda podle Bartoše program připravovala s ohledem na stav jednotlivých resortů i finanční situaci ČR. Jak konstatoval, všechny strany koalice jsou s výsledkem spokojeny, program považuje Bartoš za dobrý pro budoucnost země.Kvůli dokumentu se lídři koalice sešli v úterý a ve středu večer.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

