„Příživník" Volný neschopenku konzultoval se sociálkou. Problém se zdravím zavinil sport

„Příživník“ Volný neschopenku konzultoval se sociálkou. Problém se zdravím zavinil sport

Bývalý poslanec Lubomír Volný se vyjádřil ke zprávám, že během své pracovní neschopnosti navštěvuje demonstrace odpůrců proticovidových opatření. 07.01.2022

Jak píše iDNES, Volný podle svých slov podmínky neschopenky konzultoval se správou sociálního zabezpečení a dodržuje je.Dříve média informovala o tom, že Česká správa sociálního zabezpečení konkrétní případy nebude komentovat.Médiím ovšem neunikla skutečnost, že Volný je od svého konce ve Sněmovně po loňských volbách ve stavu pracovní neschopnosti, jako i to, že výše nemocenské mu vypočítali z poslaneckého platu.Nicméně politik během posledních měsíců navštěvoval demonstrace odpůrců vládních opatření proti koronaviru.Volný své chování argumentoval tím, že díky vycházkám se demonstrací může účastnit.„Mám právo si zajistit takovou zdravotní péči, kterou považuji já osobně jako pacient za pro mě vhodnou,“ podotkl.Později ve videu na Facebooku Volný doplnil, že o neschopenku požádal svého lékaře, který mu po zhodnocení jeho stavu vyhověl.„Lubomír Volný je v současnosti legitimně a legálně na neschopence, která má nějaká pravidla. Ta Lubomír Volný dodržuje, protože je konzultoval s lidmi, co pracují na okresní správě sociálního zabezpečení,“ shrnul.„Jsem na nemocenské se svým chronickým zdravotním problémem, který se odvíjí od mé kariéry profesionálního sportovce,“ zdůraznil exposlanec.Podle jeho slov se se zdravotním problémem potýká už 15 let, posledních šest let ho ale zanedbával. V minulosti se politik věnoval basketbalu.Chování Volného vyvolalo emoce u řady politiků, mezi nimiž se vyznačila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která dokonce apelovala na Českou správu sociálního zabezpečení, aby věc prověřila. Vadilo jí i to, že Volný v minulosti jako člen SPD vystupoval proti zneužívání dávek.„Pan Volný se sice dlouhodobě prezentuje jako bojovník proti příživníkům, ale i tímto svým chováním prokazuje, že on sám je příživníkem,“ vytkla exposlanci šéfka Sněmovny.Negativních poznámek se neudrželi i někteří další politici.„Tak exposlanec Lubomír Volný se nestydí pobírat štědrou nemocenskou vypočítanou z poslaneckého platu a přitom si vesele obrážet Česko a vystupovat na demonstracích proti povinnému očkování! To už je za mě na pořádný FLÁKANEC!!“ napsal zastupitel hlavního města Prahy europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).„Ptáte se, kde skončil exposlanec Volný? Je v pracovní neschopnosti! To vlastně sedí… Přijde mi ale šílené, že ačkoliv nemůže pracovat a bere nemocenskou vypočítanou z poslaneckého platu!, objíždí po ČR demonstrace proti povinnému očkování! To je hodně chucpe!!“ vyjádřila se zastupitelka hlavního města Prahy Hana Kordová Marvanová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

