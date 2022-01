https://cz.sputniknews.com/20220107/severni-korea-odmitla-svoji-ucast-na-olympiade-v-pekingu-kvuli-nepratelskym-silam-17117799.html

Severní Korea odmítla svoji účast na Olympiádě v Pekingu kvůli „nepřátelským silám“

Severní Korea odmítla svoji účast na Olympiádě v Pekingu kvůli „nepřátelským silám“

Jak uvádí korejská centrální telegrafní agentura, Severní Korea odmítla účast na Olympiádě v Pekingu. 07.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-07T10:35+0100

2022-01-07T10:35+0100

2022-01-07T10:35+0100

svět

čína

kldr

olympiáda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/638/81/6388107_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_00411f913b16141f4c4a0a664380cea7.jpg

Vláda Severní Koreji zavrhla činy Spojených států a jejich „vazalských“ stoupenců, kteří podle nich jsou nacíleni na maření úspěšného zahájení her. Podle Pchjongčchangu tyto činy urážejí ducha olympijské charty.Mezinárodní olympijský výbor (MOV) loni v září pozastavil činnost Národního olympijského výboru (NOV) KLDR do konce roku 2022 údajně „za porušení charty a neplnění závazků“. Severokorejský tým už vynechal letní olympijské hry v Tokiu v červenci až srpnu 2021.Již dříve jihokorejský vůdce Mun Če-in vyjádřil naději, že olympijské hry v Pekingu se stanou „dalším odrazovým bodem“ v otázce zlepšení mezikorejských vztahů a přispějí k míru v severovýchodní Asii a na celém světě.Zimní olympijské hry se budou konat v Pekingu od 4. do 20. února roku 2022.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211223/pekarova-adamova-bojkotuje-zoh-v-cine-budte-dusledna-a-vyhybejte-se-zbozi-z-ciny-mini-uzivatele--16955288.html

čína

kldr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čína, kldr, olympiáda