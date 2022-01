Slovenskí jastrabi Korčok a Naď majú s DCA po chlebe, generálny prokurátor Maroš Žilinka im zavaril

https://cz.sputniknews.com/20220107/slovenski-jastrabi-korcok-a-nad-maju-s-dca-po-chlebe-generalny-prokurator-maros-zilinka-im-zavaril-17117080.html

Proces ratifikácie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA (DCA) naráža na čoraz viac problémov. Predstava súčasnej koalície, že táto kontroverzná... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

Iste, dalo sa čakať, že takáto kontroverzná zmluva poriadne narazí u opozície, ale asi sa nečakalo, že 35 zásadných výhrad voči nej vznesie aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorého, paradoxne, zvolila práve táto koalícia.Zásadné pripomienky generálneho prokurátora Maroša Žilinku by sa dali skoncentrovať do nasledujúcej tézy. „Táto zmluva je protiústavná, v rozpore s medzinárodnými predpismi a nie je na jej podpis žiaden dôvod. Slovensko má historickú skúsenosť s prítomnosťou cudzích ozbrojených síl, preto nikdy nemôžu byť na našom území dlhodobo cudzie ozbrojené sily, ktoré budú mať svoju jurisdikciu a budú si tu robiť, čo chcú.“Slovenská spoločnosť je aj vďaka „dočasnému“ pobytu spojenecký vojsk veľmi citlivá na akékoľvek „recidívy“ podobného stavu. Túto skutočnosť si zjavne jastrabi z koalície, predovšetkým minister obrany Jaroslav Naď a minister zahraničných vecí Ivan Korčok zrejme neuvedomili.Reakcie občianskej spoločnosti však na seba nenechali dlho čakať. V rekordne krátkej dobe vznikla petícia proti takto formulovanej zmluve, pod ktorú sa podpísalo vyše 20-tisíc občanov. Tí sa pridali k hromadnej pripomienke, ktorú iniciovalo občianske združenie Zjednotení za mier, pričom v petičnom výbore sú rešpektované osobnosti ako právnik Branislav Fábry či občiansky aktivista Eduard Chmelár.Voči tejto dohode sa okrem iných vyslovili aj Konfederácia odborových zväzov SR, ktorá navrhuje odmietnuť návrh zmluvy v celom rozsahu či Úrad jadrového dozoru SR s upozornením na možný rozpor dohody so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní.Takto jasne formulovaný občiansky odpor nie je možné ignorovať. Aj preto bolo Ministerstvo obrany SR nútené na 5. januára 2022 o druhej hodine popoludní zvolať pripomienkové konanie. Je jasné, že cesta k ratifikácii tejto zmluvy bude dlhá, ťažká a tŕnistá, navyše s neistým koncom.Reagujúc na silnú vlnu občianskeho odporu, začínajú aj viacerí poslanci z klubu SME RODINA lavírovať a naznačujú, že ich hlas potrebný k ratifikácii tejto zmluvy nie je vôbec istý. Stalo sa teda niečo, s čím ministri Jaroslav Naď a Ivan Korčok vôbec nerátali. Zjavne podcenili mieru občianskeho odporu rovnako, ako neochotu minimálne istej časti koalície neprijímať nepopulárne opatrenia.Predikovať dnes, ako táto kauza nakoniec skončí, je veľmi predčasné, ale o tom, že ratifikačný proces bude veľmi komplikovaný, dnes už nikto nepochybuje. Výsledok je, zdá sa, stále otvorený.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

