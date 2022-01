https://cz.sputniknews.com/20220107/spehovaci-program-pegasus-nebyl-pouzit-na-nase-odpurce-ujistuje-kaczyski-17118610.html

Špehovací program Pegasus nebyl použit na naše odpůrce, ujišťuje Kaczyński

Celý rozhovor s Kaczyńskim má být publikován v pondělí, zatím byly zveřejněny určité části na portálu wPolityce.pl.K rozhovoru došlo poté, co byly odhaleny „kybernetické hlídače“ ze skupiny Citizen Lab, která působí na univerzitě v Torontu. Pegasus měl napadnout mobily tří kritiků polské vlády, což bylo uveřejněno 21.prosince. Citizen Lab zjistila, že senátor Krzysztof Brejza byl špehován během opoziční kampaně před parlamentními volbami v roce 2019. Ve čtvrtek minulého týdne to prověřovala nevládní organizace Amnesty International. Z jeho telefonu byly ukradeny a zfalšovány textové zprávy, které následně vysílala vládní televize během pomlouvačné kampaně před volbami, které PiS vyhrála. Brejza považuje volby za nespravedlivé, jelikož vítězná strana znala jeho taktiku.Pro Polsko je tato zpráva šokujícím zjištěním, podobně jako skandál Watergate v 70. letech minulého století v USA. Požaduje se, aby byla zřízena parlamentní vyšetřovací komise.Kaczyński ujišťuje, že není důvod, aby opozice svolávala vyšetřovací komisi. Prokuratura se postavila proti vyšetřování, jelikož je podřízena ministru spravedlnosti.Jaroslaw Kaczyński v rozhovoru uvedl, že Pegasus je používán v různých zemích pro boj proti zločinu a korupci. Připomněl, že se jedná o technologický pokrok, jelikož dřívější systémy nemohly monitorovat šifrované zprávy.Zároveň Kaczyński uvádí, že sledování nemělo vliv na výsledek voleb v roce 2019.Citizen Lab potvrdila, že dalšími dvěma zasaženými osobami byli právník Roman Giertych, zástupce opoziční politiky a Ewa Wrzoseková, která je kriticky smýšlející prokurátorka.Spolupracovníci kolem Kaczyńského tvrdili, že Polsko nekoupilo, a tím pádem ani nepoužívalo Pegasus. Podle polského premiéra Mateusze Morawieckého jsou poznatky Citizen Lab a AP „falešné zprávy“ a myslí si, že špehovat mohla nějaká zahraniční zpravodajská služba. Kritici tento názor odmítají, jelikož jsou toho názoru, že nikdo by se na tyto tři politiky nesoustředil.Opoziční média zjistila, že Polsko koupilo Pegasus v roce 2017 a použilo na to peníze z fondu, který je určen na pomoc obětem zločinů. Televizní stanice TVN a deník Gazeta Wyborcza zjistili, že fond používá protikorupční úřad CBA, který kontroluje vládnoucí strana.K věci se vyjádřil také ministr obrany Wojciech Skurkiewicz, který na konci prosince prohlásil, že „systém Pegasus není v držení polských služeb (...) u nás se to ke sledování nikoho nepoužívá“.Od roku 2015 se eviduje několik případů, kdy byl program Pegasus zneužit na odposlouchání novinářů, politiků, diplomatů, právníků a aktivistů za lidská práva od Blízkého východu po Mexiko. Polský případ je zvlášť významný, jelikož se jedná o členský stát EU.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

