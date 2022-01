https://cz.sputniknews.com/20220107/stonjekova-jasani-nad-novou-generaci-ktera-nam-tu-vyroste-nezatizena-komunismem-bylo--predcasne-17115431.html

Stonjeková: Jásání nad novou generací, která nám tu vyroste nezatížena komunismem, bylo předčasné

Stonjeková: Jásání nad novou generací, která nám tu vyroste nezatížena komunismem, bylo předčasné

Publicistka a komentátorka Karolína Stonjeková zareagovala na prohlášení pirátské kandidátky Jany Michailidu, která se otevřeně hlásí ke komunismu. Podle... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-07T00:01+0100

2022-01-07T00:01+0100

2022-01-07T00:01+0100

česko

komunismus

politika

politik

piráti

karolína stonjeková

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1194/28/11942840_0:73:1200:748_1920x0_80_0_0_39c292735c22ed388d420e44f0585fec.jpg

Jana Michailidu se v sobotu utká o post předsedy Pirátské strany s dosavadním šéfem Ivanem Bartošem.Podle jejích slov se však nezvrtla a každý soudný člověk to tu po 40 letech ví. „Ví, že stejně, jako neexistuje bezbolestnej kopanec do xichtu, neexistuje ani žádnej hodnej původní komunismus. Tím spíš, že ještě žije obrovská část lidí, kteří ten kopanec do xichtu tehdy od režimu dostali, a to nejen obrazně řečeno...“ pokračovala.Kromě toho se podle jejích slov ukazuje, že jásání nad „novou mladou generací“, která v Česku „vyroste nezatížena komunismem“, bylo přestřelené a předčasné. Nezažít komunismus podle Stonjekové automaticky neznamená, že pak člověk nemůže z neznalosti věcí začít ke komunismu o to více inklinovat.Michailidu a komunismusPřipomeňme, že Jana Michailidu se otevřeně přihlásila ke komunismu. „Moje vnitřní přesvědčení je komunistické, ve smyslu původním (demokratickém),“ uvedla Michailidu v online fóru strany.Pirátka rovněž odkázala na knihu „Marxismus a Bolševismus: Demokracie a diktatura“ od Karla Kautského. „Pokud ti není jasné, co znamená komunismus, doporučuji si přečíst něco o marxismu. (...) Moje přesvědčení o ideálním chodu světa pro všechny okolo se pak dá nazvat liberálně socialistickým,“ podotkla.Na zprávu zareagovala spousta lidí, mezi nimiž nechyběli i významní politici. „S paní Janou Michailidu její ideové zakotvení nesdílím. Je mi ale sympatické, že to veřejně přizná. Řada jejích spolustraníků to úzkostlivě tají,“ vyslovil se zakladatel TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220105/to-piratum-stoupnou-preference-bartosova-rivalka-se-hlasila-ke-komunistum-a-spustila-vlnu-emoci-17100367.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

komunismus, politika, politik, piráti, karolína stonjeková