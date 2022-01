https://cz.sputniknews.com/20220107/strycova-k-djokovicove-kauze-nechapu-z-jakeho-duvodu-puvodne-dostal-vyjimku-17122301.html

Strýcová k Djokovičově kauze: Nechápu, z jakého důvodu původně dostal výjimku

O tenistovi Novaku Djokovičovi se pravděpodobně nikdy tak aktivně nepsalo jako nyní. Důvodem je jeho problém na Australian Open, kdy chtěl do země přiletět na... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

Tenisovým a sportovním světem hýbe zpráva o Novaku Djokovičovi, který chtěl odletět na Australian Open. Avšak po středečním příletu do Melbourne uvízl na letišti Tullamarine a následně byl převezen do detenčního hotelu. Nepředložil nutné doklady a nesplnil podmínky pro překročení hranice. Tenista se dostal do problémů kvůli špatnému typu víza, které mu bylo zrušeno. Srbský hráč chtěl do země vstoupit na základě dokumentu, který umožňuje výjimku z očkování proti koronaviru.Od mnoha lidí se ozývá kritika směrem k Djokovičovi. Podle nich si za problém před Australian Open může sám. A obdobně se k věci staví i tenistka Barbora Strýcová.Podle Strýcové je očkování coby vstupenka pro hráče na vrcholné akce správnou variantou. „Určitě. Pokud mluvíme o Novaku Djokovičovi, asi by to měl zvážit, protože si možná časem nikde nezahraje. Očkování je prioritou, pokud chceme, abychom byli všichni zdraví a pandemie byla pryč. Abychom mohli hrát turnaje s diváky a bez roušek. Podle mě je to hodně důležité. Vakcinace je nutnost, a jestli to pořád bude popírat, tak bohužel. Možná si letos nezahraje,“ uvedla.Zároveň konstatovala, že situace od Djokovičových agentů není dobře komunikovaná. Tenista se totiž naposledy ohlásil veřejnosti s tím, že dostal výjimku a míří do Melbourne. Podle Strýcové se tak vytváří prostor pro spekulace.Barbora StrýcováBarbora Strýcová je česká bývalá profesionální tenistka, vítězka ženské čtyřhry ve Wimbledonu 2019 a bronzová olympijská medailistka v ženském deblu z Letních her v Riu de Janeiru 2016. V letech 2019–2020 byla světovou jedničkou ve čtyřhře, kterou se stala jako sedmá Češka od zavedení klasifikace v roce 1984.Na žebříčku WTA byla pro dvouhru nejvýše klasifikovaná v lednu 2017 na 16. místě a ve čtyřhře pak v červenci 2019 na 1. místě. V roce 2019 vyhrála českou tenisovou anketu Zlatý kanár.V letech 2006–2015 byla vdaná za německého tenisového trenéra Jakuba Herma-Záhlavu. V období 2014–2018 byl jejím partnerem zpěvák David Kraus. Na podzim roku 2018 navázala vztah s novinářem Petrem Matějčkem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

