Tlustý: Učiní Fiala radikální krok? Inflace jinak obere občany o to, co si tvrdě vydělali

Premiér Fiala v novoročním projevu řekl, že to bude nejtěžší rok v historii ČR. Problémem jsou dle něj inflace, energetická krize a pandemie.

2022-01-07T20:37+0100

Premiér Fiala ohodnotil nadcházející rok jako nejtěžší od vzniku ČR. Ekonomové říkají (ve zkratce) – inflace může zastavit ekonomický růst a inflaci nezkrotíme bez kontroly cen energií, nelze zapomínat na covid. Jde-li o největší rozpočtový schodek, nepodaří se jej významně zmenšit. Otázka: Vláda/média tvrdí, že je třeba nalézt 80 miliard. Co je tohle za peníze, čeho se tím dosáhne?Vlastimil Tlustý: Napřed si musíme říci, proč došlo k inflaci. K ní došlo proto, protože předchozí nezodpovědná vláda udělala astronomický dluh ve výši cca 2 000 mld., který byl „řešen“ tištěním nových peněz. Pokud jsou natištěny v ekonomice nové peníze, ke kterým chybí vyrobené zboží, jednoduše se to projeví tím, že všechno stávající zboží se zdraží přesně v poměru, o kolik přibylo nových peněz.Toto se stalo, a také to vysvětluje onu inflaci. Otázka zní, co může vláda udělat, aby ji tlumila. Musí předně přestat v hospodaření způsobem, kterým na to šla předešlá vláda. Musí si přestat dramaticky půjčovat. Jestli minulá vláda skončila se schodkem v rozpočtu přes 400 mld., pak ani úsporami v rozsahu 80 mld. svým závazkům stávající vláda asi nedostojí. 80 mld. není totiž dostatečná částka, která by utlumila inflaci. To musí být úplně obráceně. Oněch 80 mld. dluhu může „zbýt“ v tom smyslu, že by se našlo ne 80, ale aspoň nějakých 300 mld. Pokud se to o 80 mld. nedotáhne, pak je to ještě pořád relativně „to lepší“ řešení, než se snažit „najít“ jen těch 80 mld.Pokud je dnes vedena diskuze o tom, proč právě 80 mld.? Pak já na to říkám, toto je nedostatečné, jelikož efekt bude minimální či spíše zanedbatelný. Pokud by pan premiér chtěl tvrdit opak, bylo by to všechno z říše pohádek. Jestliže tato vláda neseškrtá výdaje státu – řeknu opravdu jen příkladem – ve výši 300 mld., tak tím inflaci nezastaví. Pořád tu tak riskujeme inflaci, která silně poškodí ekonomiku, a i každého občana zvlášť. Odnesou to ti pracovití, kteří si něco vydělali. Připraví je to o úspory.Je spravedlivé vymlouvat se na covid a na záchranné programy, které omezují vládu v boji s inflací? Premiér Fiala vyzývá občany „k solidaritě“…Ono by bylo od vlády chytřejší, kdyby si skutečně vypůjčila méně, než kolik to v reálu bylo/bude, například jen čtvrtinu. Aby dluh činil 2,5 bilionu, to považuji za nesmyslné. Co je za tím? Částečně hloupost, nevylučuji ani zlý záměr, jak schovat řadu neduhů za covid. Já na to říkám – ano, covid je vážné onemocnění. Oslabení jedinci riskují smrt. Covid je tedy nutné brát vážně, stejně tak je třeba něco dělat a já bych i chápal, že si vláda půjčí nějakých 500 mld. Bohužel na vlnu covidové hysterie nasedli někteří politici, kteří v tom viděli šanci, jež se zdravím občanů nesouvisí.Co se tedy stalo?Politici i obchodníci lidi poděsili. Z občanů udělali ustrašenou masu. Cena za ovládání lidí se pak vyšplhala ke 2,5 bilionům, a to je doslova děsné. Nicméně nutno konstatovat, že přeměnit lidi v bojící se stádo – to se náramně povedlo (ironie, pozn.). Jenže účtenkou za tuto manipulaci jsou stovky miliard. Vládní opatření byla motivovaná covidem jen z části. Jednou se snad dovíme, oč tu celou dobu jde, a hlavně komu…Nesmíme zapomínat ani na hmotný zájem magnátů z celého světa, někteří naši se k nim počítají. I oni se rozhodli namastit si kapsu, když se tu otevřela nikým netušená příležitost. Řada lidí, tu a tam i média, se podivovala nad nelogičností opatření. Tato rozumu odporující jen do chvíle, kdy uplatňujete zdravotní pohled na věc. Když se na to podíváte měřítkem byznysu, veškeré podivování končí, protože do sebe všechno dobře zapadá. Půjčí-li si vláda 500 mld. – to ještě pořád chápu. Zbylých 2 000 mld. – to je zčásti politika, částečně byznys. Jde o to „zbavit ovce vlny“, samozřejmě obrazně řečeno. Nic více než politické a ekonomické svinstvo...Vláda tvrdí, že chce omezit provozní výdaje státu, na druhou stranu zřizuje nové funkce ve státním aparátu. Mainstream říká, že noví úředníci kasu na buben nepřivedou, nicméně v praxi víme, že úřad si může najímat třetí strany a dublovat svou činnost, což někomu pak značně sype…Nová vláda možná má pocit, že si nikdo nevšimne vznikajícího rozporu mezi předvolebními a povolebními proklamacemi na straně jedné a reálnou praxí na straně druhé. Ironicky lze podotknout, že vzniká další vrstva úředníků, která se houfně vrhne na hledání úspor. Přijde mi to jako směšné, trapné, hloupé… Je to pošetilost. Možná jednou přijde doba, kdy občan takovéto věci jen tak nespolkne.Nová vláda by se měla předvést rozumnými kroky, zatím předvádí něco, co je buď zoufalství, nebo pak už vážně nevím co… Míním tím tu nekonkrétnost. Pokud nová vláda se tváří, že nevidí, nebo nechce vidět, pak hrozí vážné problémy. Pozornost se nemá totiž upínat k hledání několika miliard, hlavně v situaci, kdy chybí stovky miliard. Co je to? Neochota věnovat se práci? Nebo dokonce nekompetentnost? Angličani by to nazvali „low profile“… Čeká někdo zázrak shůry? V dnešní situaci je to naivní.Vláda se zřekla části příjmu, například se zrušila daň z převodu nemovitosti. Něco se kvůli covidu na čas odložilo… Slibuje se teď důchodcům, dokonce se má podpořit bydlení. Kde na to vzít?Pokud vláda chce něco začít třeba dotovat, měla by říci, kolik to ve finále dělá. Vždyť ať nám řekne, kolik to je. A kolika domácností se to bude týkat. Měl by být připraven přehled o opatřeních plošných a adresně cílených. Odhaduji, že toto všechno jsou výdaje v řádech dalších desítek miliard. Jsme teď v situaci, kdy řada lidí po expiraci fixací hypoték zjistí, že nemůže tyto dále utáhnout. Aby se pak nakonec nestalo, že to ani vláda už dál neutáhne.Zkrátka, vláda hledá usilovně, kde sebrat 80 miliard (ve skutečnosti potřebuje 300-400 mld.), a zároveň chce rozfofrovat další desítky miliard? Fakt jo? Veškeré vládní proklamace o tom, jak chce bojovat s inflací, vypadají už pak značně nedůvěryhodně. Nejde to dohromady. Buď šetříme, nebo utrácíme. Vidina rozumných investic? Vy tu něco takového vidíte? A restrikce na „únosnou mez“? Hm…Prý není problém schodek v rozpočtu, ale celková dynamika ekonomiky a přístupu. Co si za to dosadit?Jakápak dynamika… Jestli si vláda myslí, že si veřejnost ničeho nevšimne, pak si tedy sakra všimne, vždyť jde o peněženky lidí. Okecávat věci nelze donekonečna. Vládní prohlášení jsou neadekvátní vzhledem k rozměru problému. Příklad: Je-li deficit v řádech stovek mld., nelze se „vysilovat“ hledáním miliardy jedné. To je pak zbytečné. Hlavně, je málo času. Vládo, spěchej.Vláda, aby situaci napravila, musí řešit klíčové věci. Například se musí jasně říci, kdy se vůbec dostaví jaderné elektrárny. Dostupnost energií, cena energie – to se počítá. Zde tkví příčiny všech dalších problémů, jimž čelíme. Pokud řešení energie zabere celá léta, pak je jasné, že tato vláda nenabízí žádná řešení pro nejbližší roky. Co mají dělat babičky ve svých domcích? Pomrznout? Co mají dělat mladí manželé? Skončit bez dětí?Program vlády za těchto okolností je bezcenný. Mě zajímá, jak to bude vypadat letos, abychom trefili do budoucna i dlouhodobé cíle. Je smutné vidět planě teoretizující politiky… Bývalý prezident Klaus i současný prezident Zeman nabízejí efektivní řešení. Lze procentuálně zkrátit položky rozpočtu, to by pomohlo. Jde o nepopulární řešení, ale situaci by to řešilo. Miloš Zeman konkrétně také nabízí možnost neplatit emisní povolenky, zde je riziko evropských soudů přijatelné, protože když klesne cena energií, lze očekávat i stabilizaci dalších věcí, v konečném součtu právě oné inflace.Sám za sebe říkám na rozpočet paní Schillerové – Ano. Ano, ale každé výdajové číslíčko si tam zmenšeme o 12 %. Hlavně by se měli politici omluvit občanům za to, že jsme v háji. Na vnější okolnosti se do nekonečna nevymlouvejme. Jednejme.Díky za rozhovor.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2022

