Tradiční oběd nebude? Pekarová Adamová ani Vystrčil zatím neobdrželi pozvánku od prezidenta do Lán

Prezident České republiky tradičně na začátku roku obědvá s premiérským párem, o pár dní později následuje oběd s předsedy obou parlamentních komor. V letošním... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

Blesk upozornil na fakt, že ani šéfka Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a ani předseda Senátu Miloš Vystrčil zatím nedostali pozvánku k obědu do Lán.Obdobně se vyjádřila i Pekarová Adamová. „V tuto chvíli žádné pozvání nemám, takže si myslím, že k tomu nesměřuje,“ řekla. Dodala, že to může být způsobeno různými důvody, ty pravé ale ona úplně nezná. Podle jejích slov by bylo potřeba zeptat se někde jinde.Zmínila, že podobné setkání není v Česku úplně zakotvená zvyklost. „Je to určitá tradice, ale také není úplně jistá pevná, není to tak, že každý rok by takové obědy probíhaly,“ konstatovala.Blesk dodává, že se pokusil kontaktovat mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka, ten však nereagoval.Jak web připomíná, prezident Zeman nepoobědval s předsedy obou komor například i na začátku roku 2018. Jednalo se o šéfa Senátu Milana Štěcha a předsedu poslanců Radka Vondráčka. Vondráček měl být obeznámen Vratislavem Mynářem tím, že se oběd neuskuteční z časových důvodů. V té době bylo totiž před druhým kolem prezidentské volby. Štěch pak odmítl nabídnutý termín před druhým kolem prezidentské volby, protože prý nechtěl, aby byl oběd vnímán jako součást předvolební kampaně před prezidentskou volbou.Novoroční oběd s premiéremDne 2. ledna zamířil premiér Petr Fiala se svou manželkou Janou do Lán, kde poobědval s prezidentem Milošem Zemanem a jeho manželkou Ivanou. Tradiční setkání se neslo v přátelském duchu, ale přece jen přišla řeč i na politiku a práci. Po obědě se k setkání vyslovil sám Fiala, který jej vnímal jako příjemné.Řeč přišla ale samozřejmě i na pracovní témata. Zmínky padly například o českém předsednictví v EU, o nadcházejících prezidentských volbách a možném silném kandidátovi či o zmrazení platů ústavních činitelů.Vděčným tématem byla také zelená politika, respektive Green Deal. Jde o dohodu, která počítá s omezením vlivu Evropy na oteplování planety do roku 2050. Zeman má vůči ní již dlouho výhrady, ale Fiala si myslí, že z ní není možné vystoupit. Dohodu označil za rámec a za cíl, ke kterému jsou nyní přijímána další rozhodnutí.Fiala se v této souvislosti zmínil i o jaderné energii a jejím významu pro Česko. Zmiňme, že ČR společně s některými dalšími státy, v čele s Francií, usiluje o tom, aby jadernou energetiku uznala Evropská unie jako čistý a obnovitelný zdroj energie. Proti tomuto kroku se zatím vymezují Německo i Rakousko. Fiala ale opět na dnešním obědě zdůraznil, že pro Česko je jaderná energie životně důležitá a proto bude jeho vláda hledat spojence.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

