Trenér Djokoviče Marián Vajda se tenisty zastává: Jedná se o politický tah, míní

V současné době se asi nejsledovanějšího tenisty Novaka Djokoviče, v souvislosti se skandálem v Austrálii a zadržením na melbournském letišti, zastal také jeho... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

Nedávno se tenisty zastal také srbský prezident Aleksandar Vučić, který přislíbil, že se jej vláda právními způsoby zastane v boji proti australské vládě a zákonům proti neočkovaným cizincům.S Djokovičem se spojil také jeho slovenský trenér Marián Vajda. Ten se v současnosti nachází v hlavním městě Bratislavě. K celé situaci poskytl komentář pro deník Sport.Dodal, že Djokovič by nemohl odletět, pokud by víza neměl v pořádku.Srb Novak Djokovič byl zastaven již na letišti v Melbourne, kde mu zakázali vstoupit do země. Na hotelu nyní čeká na vyjádření soudu a snaží se, aby rozhodnutí bylo zrušeno. Jeho případ se má projednávat 10. ledna.Média dříve uvedla, že Djokovič neprošel pasovou kontrolu po příletu do Austrálie kvůli chybě při podání dokumentů na vízum. Člen Djokovičova týmu, který měl na starosti vybavení dokladů, udělal chybu při volbě víza, které se nedá dostat se zdravotní výjimkou z očkování. Chyba byla zjištěna až při překročení hranice Austrálie.V médiích se poslední měsíc objevovaly různé zprávy o účasti Djokoviče na Australian Open. 34letý Srb nejednou odmítl odpověď na otázku o příčinách své zdravotní výjimky z očkování, kdežto pořadatelé turnaje žádají, aby všichni účastníci byli naočkováni proti koronaviru, anebo měli zdravotní výjimku. Djoković informoval, že tuto výjimku získal.Australian Open startuje 17. ledna v Melbourne. Djokovič je devítinásobný a poslední vítěz turnaje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

