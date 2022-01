https://cz.sputniknews.com/20220107/tvrda-ekonomicka-realita-takhle-rakusan-oponuje-odborum-ty-chteji-vyssi-platy-ve-verejnem-sektoru-17126056.html

Tvrdá ekonomická realita. Takhle Rakušan oponuje odborům, ty chtějí vyšší platy ve veřejném sektoru

Portál ČT24 informoval o tom, že odbory vyzývají vládu, aby přehodnotila zmrazení platů části pracovníků veřejného sektoru. Předsedovi vlády Petru Fialovi... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

Žádají navýšení o tisícikorunu od dubna pro všechny, jak slíbila předchozí vláda Andreje Babiše. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) oponuje, že rozpočet není v takovém stavu, aby navýšení umožnil.V článku se podotýká, že podle informačního systému o průměrném výdělku na konci třetího čtvrtletí zaměstnával veřejný sektor 693 300 lidí.Babišův kabinet schválil růst jejich platů o tisíc korun (jedná se o základ výdělku).Fialova vláda před koncem roku nařízení změnila.Připomíná se, že policisté, hasiči či pracovníci sociálních služeb dostali od letoška do tarifů 700 korun navíc, zdravotníci si polepšili o šest procent a učitelé o dvě procenta. Podle hodnocení ministra financí Zbyňka Stanjury i toto přidání je na dluh.Na druhé straně úředníkům, pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím se plat pro letošek zmrazil.Vláda podle něj porušila kolektivní dohodu vyššího stupně, služební zákon i zákoník práce, když s nimi o zmrazení platů nejednala.„Žádáme o přehodnocení stanoviska,“ podotkl.Většina zaměstnanců na průměrnou částku nedosáhneOdboráři v dopisu Fialovi uvedli, že přidáno nedostali například pracovníci hygienických stanic či úředníci úřadů práce a sociální správy, kteří vyřizují podpory v covidové epidemii.Bednář připomněl, že zmrazení platů se týká i pracovníků radnic, katastrálních a finančních úřadů či státních zastupitelství.Z publikace vyplývá, že odbory jednotlivých skupin a profesí už kvůli tomu napsaly dopisy příslušným ministrům, kde poukázaly na dopady zdražování i na to, že část zaměstnanců kvůli nízkým platům pobírá dávky.Podle údajů odborů činí průměrný výdělek v úřadech práce kolem 30 600 korun hrubého a v sociální správě přibližně 31 900 korun, ale většina zaměstnanců na průměrnou částku nedosáhne.Bednář vyzdvihl, že spousta pracovníků vydělává kolem dvaceti tisíc korun hrubého.Odborové svazy žádají vládu o úpravu návrhu rozpočtu tak, aby od 1. dubna došlo k „naplnění původních dohod“. V opačném případě se nevylučují stávky a protesty.Rakušan má důvody k nepopulárnímu rozhodnutíVicepremiér a ministr vnitra Rakušan ve vysílání ČT24 konstatoval, že zástupci jednotlivých politických stran vládní koalice jednali se zástupci hospodářských svazů i odborů tento týden.„Vyslechli jsme si argumenty, na druhou stranu jsme dávali ten jeden jasný, který před námi je. Státní rozpočet je v katastrofálním stavu. Za loňský rok je rekordní deficit. Nevycházeli jsme z toho, že bychom někomu chtěli ublížit nebo mu brát právo na to, aby jeho život byl s přídavkem na plat lepší,“ argumentoval zmrazení platů politik.„Na druhou stranu u zdravotníků, policistů, vojáků, lidí, kteří prošli první covidovou linií, jsme přidání platů nechali. Sedm set korun do tarifů asi není jejich původní očekávání, na druhou stranu sliby Babišovy vlády byly mimo ekonomickou realitu a možnosti státního rozpočtu, který příští rok máme,“ upozornil.Doplnil však, že zmrazení platů ve státní sféře se týká současné situace a vláda ho nechce udržet po celé své volební období.„Ale tenhle rok se potýkáme s tak tvrdou ekonomickou realitou, že jsme museli sáhnout i k tomuto nepopulárnímu rozhodnutí,“ brání kroky vlády vicepremiér.Vysvětlil, že bylo zapotřebí zatáhnout za záchrannou brzdu, „abychom si do budoucna vůbec mohli dovolit udržet státní aparát v kvalitě, kterou teď máme, a do budoucna byli schopni přidávat na platech“.V případě policistů existují i jiné cesty, jak jim k platu přilepšit.Ministr chce s odbory nadále pravidelně komunikovat, a to především ve svém resortu.„Tak člověk dostane reálný obraz toho, jak vypadá život z pohledu běžného policisty. To považuju za nutný způsob komunikace,“ dodal.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

