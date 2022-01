https://cz.sputniknews.com/20220107/vadim-petrov-jakub-zelezny-je-psychicky-naruseny-a-odmitam-vnimat-svet-skrze-nej-17123138.html

Vadim Petrov: Jakub Železný je psychicky narušený a odmítám vnímat svět skrze něj

Vadim Petrov: Jakub Železný je psychicky narušený a odmítám vnímat svět skrze něj

Mediální expert Vadim Petrov se ve svém novém postu na sociální síti netají výhradami vůči České televizi a jejímu moderátorovi Jakubovi Železnému. Dokonce... 07.01.2022

Ve svém facebookovém komentáři Vadim Petrov píše, že od vzniku TV Nova sleduje její večerní zprávy a zprávy ČT. „Jakub Železný je jako fanaticky kazatel Savonarola. Podle mě je psychicky narušený a odmítám vnímat svět skrze něj,“ pokračuje dál.Uvedl, že včera vyměnil ČT za CNN Prima NEWS. „Agitátorský přístup Událostí ČT jsem vyměnil za zpravodajství rodinného typu. V kombinaci s TV NOVA, kterou přeci jen formoval zápas s ČT a tudíž si její zpravodajství v sobě nese genetický kód původních televizní novin, lze už takto popis světa strávit,“ napsal.Dodal, že již nebude o České televizi hovořit jako o celku, protože se sama začíná štěpit.A kromě Železného se zmínil i o moderátorovi diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. „Cesta V. Moravce ke svým Fokusum je také správná cesta mimo výklad hlavních událostí. Jakuba Železného snad dostane z obrazovky nějaká lékařská diagnóza. Do té doby Události ČT vypustím z informačních zdrojů. Proč by si měl člověk dávat práci s tím, proč to říkají takhle, proč tam zrovna tohle je a proč tam zrovna něco jiného chybí?“ dodal závěrem.Pod jeho příspěvkem se objevila řada komentářů, přičemž sledující se přiklonili často na jeho stranu. „On napomíná hosty ve studiu za jejich svobodný názor,“ napsala Simona Žirovnická.„Může se potom někdo divit, že si většina lidí vyhledává zprávy a komentáře na internetu?“ položil otázku Rudolf Brožek.Další kritikaNutno podotknout, že to není zdaleka poprvé, co Vadim Petrov kritizuje ČT. Do kritiky se pustil například i v minulém roce během předvolebních debat.Tehdy Petrov Železnému vyčítal, že mu nestačí role moderátora, protože při moderaci argumentuje jako politik a vzápětí své argumenty vyvažuje jako moderátor, což mu podle Petrova bere dost času. V této souvislosti expert citoval poslance Patrika Nachera. „Mít tak alespoň tolik času na odpověď, kolik si vzal Železný na otázku,“ uvedl Nacher.Petrov ve svém příspěvku na Facebooku připomínal, že Česká televize není arbitr, kterým je volič.Podle Petrova se Železný choval jako policista na křižovatce, který preferuje zelená auta, do křižovatky pouští i ostatní, ale neodpustí si k nim komentář. Na závěr mediální expert napsal, že se Železný choval jako politik za stranu jménem Česká televize, nikoliv jako nestranný moderátor politické debaty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

