Vrchní státní zastupitelství v Praze obžalovalo dva Čechy kvůli boji za ukrajinské separatisty

Vrchní státní zastupitelství v Praze obžalovalo dva Čechy kvůli boji za ukrajinské separatisty

Dva Čechy obžalovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze kvůli účasti na bojích na Ukrajině za separatisty. Viní je z terorismu, za což jim hrozí i výjimečný... 07.01.2022

„Ve dnech 15. prosince 2021 a 30. prosince 2021 byly státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze podány u Městského soudu v Praze dvě obžaloby na dva české občany,“ sdělil Bodlák a doplnil: „Pro jejich účast v ozbrojeném konfliktu na východě Ukrajiny v řadách jednotek separatistů v letech 2015 až 2019, respektive 2016 až 2020.“Uvádí se, že jejich jednání je podle něj kvalifikováno jako zločin účasti na teroristické skupině a zločin teroristického útoku.Zmiňme, že v úterý dostal bývalý voják Martin Sukup u pražského městského soudu 21 let vězení za teroristický útok a účast v teroristické skupině. Obžaloba tvrdila, že se zapojil do bojů na Ukrajině. Rozsudek ale není pravomocný a muž si jej nevyslechl, protože je stíhán jako uprchlý.Sukupovi za zmíněné skutky hrozilo 12 až 20 let vězení, sazba se však zvyšuje o třetinu, protože podle obžaloby trestné činy spáchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny.Ta například zmínila komunikaci, kterou Sukup vedl s dalšími lidmi, a fotografie, které jim posílal. Sukup se podle ní například chlubil medailemi, které získal za „bojové zásluhy a osvobození Donbasu“.Co se týče obhájkyně Sukupa Kláry Tvrdé, ta v pondělí za svého klienta odmítla vinu. „Obžalovaný rozporuje všechny v obžalobě uvedené skutečnosti, s obžalobou nesouhlasí a cítí se nevinný,“ konstatovala.V loňském roce byl kvůli zapojení do bojů na Ukrajině odsouzen ke 20 letům vězení Jiří Urbánek, stejný trest dostal i Martin Kantor a v červenci Vrchní soud v Praze zpřísnil na 21 let vězení trest Alexeji Fadějevovi.V příštím týdnu se bude Vrchní soud v Praze zabývat případem Lukáše Nováčka, kterého plzeňský krajský soud v září nepravomocně odsoudil za teroristický útok a za účast v organizované zločinecké skupině ke 20 letům ve vězení.Ukrajinské úřady zahájily v dubnu roku 2014 vojenskou operaci proti samozvané Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice, které vyhlásily nezávislost po státním převratu v Kyjevě v únoru 2014. Podle nejnovějších údajů OSN se oběťmi konfliktu stalo kolem 13 tisíc lidí. Otázka urovnání situace na Donbasu se projednává mj. v průběhu schůzek kontaktní skupiny. Avšak i po dohodách o příměří pokračují přestřelky, v DLR bylo hlášeno ostřelování obytných čtvrtí ukrajinským těžkým dělostřelectvem. Moskva nejednou prohlásila, že Kyjev neplní minské dohody a protahuje jednání o urovnání konfliktu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

česká republika

