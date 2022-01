https://cz.sputniknews.com/20220108/abljazov-ktery-se-prohlasil-za-vudce-opozice-v-kazachstanu-pozaduje-sankce-proti-uradum-17132515.html

Abljazov, který se prohlásil za „vůdce opozice“ v Kazachstánu, požaduje sankce proti úřadům

Abljazov, který se prohlásil za „vůdce opozice“ v Kazachstánu, požaduje sankce proti úřadům

Muchtar Abljazov, bývalý šéf banky BTA, který byl v Kazachstánu odsouzen v nepřítomnosti a sám sebe označuje za vůdce protestů v zemi, uvedl, že vyzval... 08.01.2022, Sputnik Česká republika

Abljazov dříve řekl, že se „považuje za vůdce opozice“ a že mu volají protestující – a radí se, co dělat.Bankéř, který se skrývá ve Francii, se v rozhovoru také označil za „nepřítele číslo jedna“ kazašských úřadů a ruského prezidenta Vladimira Putina. Kromě toho Abljazov vyzval „mezinárodní společenství“, aby odsoudilo Kazachstán „jako vyhnance, aby přestal podnikat“.Nepokoje v KazachstánuMasové protesty v Kazachstánu začaly na začátku roku 2022. Obyvatelé měst Žanaozen a Aktau v Mangistauské oblasti, která je těžebním regionem ropy na západě země, protestovali proti zdvojnásobení ceny zkapalněného plynu, poté se protesty rozšířily i do dalších měst. Ve dnech 4. a 5. ledna došlo ve starém hlavním městě Almaty ke střetům s bezpečnostními silami, při nichž policie použila plyn a omračující granáty. V celém Kazachstánu nefungoval internet a řada televizních kanálů dočasně zastavila vysílání. Došlo k několika střetům s příslušníky kazachstánských silových rezortů, jsou oběti na obou stranách.Účastníci těchto události, které označují úřady za bojovníky nebo teroristy, se pokusili o několik útoků na administrativní budovy a na policejní stanice, tyto útoky byly odraženy. Podle informací OSN bylo v průběhu protestních akcí asi tisíc lidí zraněno. Kazachstánské MV oznámilo, že zahynulo 18 příslušníků právních orgánů.Ráno 5. ledna kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev odvolal vládu a Bezpečnostní radu republiky, čímž odvolal exprezidenta Nursultana Nazarbajeva.V noci na 6. ledna Tokajev uspořádal první zasedání Rady bezpečnosti pod svým vedením, na kterém označil situaci v Kazachstánu za „podkopávající celistvost státu“ a požádal OSKB o pomoc „při překonávání teroristické hrozby“. Rada kolektivní bezpečnosti OSKB v reakci na Tokajevovu výzvu ještě téhož večera rozhodla o vyslání kolektivních mírových sil do Kazachstánu. Bylo oznámeno, že tyto síly zde budou nasazeny na omezenou dobu, aby stabilizovaly a normalizovaly situaci v této zemi. Zmiňme, že kromě Ruské federace jsou součástí kolektivních mírových sil jednotky ozbrojených složek Běloruska, Arménie, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu.V pátek prezident Kazachstánu oznámil, že teroristé, mj. i zahraniční, kladou i nadále odpor. Slíbil, že zničí ty, kdo nesloží zbraně. Úřady vyslyšely všechny požadavky občanů vyjádřené v mírových formách, dodal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

