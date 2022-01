https://cz.sputniknews.com/20220108/adamova-tvrde-narazila-kdyz-napadla-babise-a-orbana-za-chvili-cesi-vyzenou-vas-reagovali-17133239.html

Adamová tvrdě narazila, když napadla Babiše a Orbána. „Za chvíli Češi vyženou vás,“ reagovali

Adamová tvrdě narazila, když napadla Babiše a Orbána. „Za chvíli Češi vyženou vás,“ reagovali

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová se tentokrát vyznačila tím, že se rozhodla porovnat osudy expremiéra Andreje Babiše a současného... 08.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-08T15:13+0100

2022-01-08T15:13+0100

2022-01-08T15:13+0100

česko

volby

viktor orbán

kritika

andrej babiš

markéta pekarová adamová

vláda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1027/58/10275861_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_9a0ba4884137377e21f030a76326b43c.jpg

„Češi svého Babiše už vyhnali. Pevně doufám, že se to povede i Maďarům.Rozložení politických sil v Maďarsku se vzdáleně podobá tomu, které bylo dosud i u nás. Tamní opozice své neshody dala stranou a spojila síly proti populistické vládě, kterou už mnoho let řídí Viktor Orbán,“ uvedla předsedkyně Sněmovny.Následně geografii svých útoků dokonce rozšířila.Dále napsala, co považuje pro svou zemi za relevantní.„Pro Českou republiku je důležité, aby Maďarsko v dubnových volbách zvolilo změnu – stejně jako my. Je totiž klíčové, aby Evropskou unii tvořily státy, pro jejichž vlády jsou na prvním místě demokratické principy, nikoliv prospěch jejich premiérů,“ zdůraznila.Ve finále politička popsala, z čeho má obavy.„Jen taková EU dokáže obstát ve světě, kde nedemokratické režimy čekají na každou příležitost, jak nás rozklížit, oslabit a následně zneužít,“ vyzdvihla.Jak svědčí početné reakce sledujících, Adamová lidi doslova pobouřila.„Jsem zvědavá, co dokážete vy, kromě toho že přivedete lidi na mizinu, a že státní rozpočet je víc než člověk. A že k moci jste se dostali nečestným způsobem...“ připomněla Ivana Gajdaczková.„Jak si mladá, tak si hloupá. Ať byl Babiš jaký byl, neměl potřebu krást, měl peněz dost. A pokud vím, byl to sice zapálený blázen, ale pro Česko udělal daleko víc, než vaše podělaná strana, která by se jinak než podvodem do voleb nedostala. Takže mladá sbírej zkušenosti, něco dokaž a pak se chvástej,“ doporučila Jiřina Tomečková.„Takhle to vypadá, když se politička nanejvýš okresního formátu omylem ocitne ve vrcholné politické funkci,“ zkritizoval Adamovou Augustín Balog.Sledující vyslovili podporu i předsedovi vlády Maďarska.„Nejsem pro jeden evropsky stát, ale pro suverénní státy v Evropě. Orbán jde správnou cestou, vy tou špatnou. Potíráte suverenitu a dlouhodobou tradici státu a národů,“ podpořila politiku maďarského premiéra Zdenka Mikolášová.„Co to melete? Za chvíli Češi vyženou vás. Aby vás hanba fackovala! Je mi jedno, že jsem byla u vás na skoro 1 rok zablokovaná, u Fialy jsem už přes 2 roky, vy ‚demokratičtí‘ politici, je mi jedno, že máte ztišené mé komentáře, tak si je nepřečtete, ale mohou si přečíst jiní. Vás Češi vyženou do roka a do dne! Dříve, než zničíte naší ČR nadobro. Kolik získalo Hnutí ANO ve volbách do PS? Ano, něco přes 27 %, kolik jste dostali vy, TOP09 samostatně? Sotva byste se dostali do PS, to samé Piráti, ti by se tam samostatně nedostali vůbec!“ nenechala na Adamové nit suchou Andy Štechová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, viktor orbán, kritika, andrej babiš, markéta pekarová adamová, vláda