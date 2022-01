https://cz.sputniknews.com/20220108/americke-sankce-brani-rozvoji-prumyslu-v-syrii-vyroba-leku-je-ohrozena-17132188.html

Americké sankce brání rozvoji průmyslu v Sýrii. Výroba léků je ohrožena

Americké sankce brání rozvoji průmyslu v Sýrii. Výroba léků je ohrožena

Americké sankce vůči syrské ekonomice brání obnovení sociálně významných podniků, mj. i farmaceutických, které pracují na státní objednávku, oznámil výrobní... 08.01.2022, Sputnik Česká republika

V jeho podniku pracovalo před válkou přes 200 lidí, nyní se zmenšil jejich počet dvojnásobně. Vyrábí se tu velký sortiment různých léků: tablet, sirupů, mastí, injekcí a hormonálních přípravků. Když teroristé dobyli továrnu, rozkradli ji a prodali zařízení. Nicméně podnik prakticky nepřerušil práci po celou dobu bojových akcí a dodával léky na státní objednávku do sociálních nemocnic v Aleppu.Podle slov ředitele továrny, nehledě na ekonomickou blokádu Sýrie, plánuje rozšíření výroby. Velký byznys v Aleppu věří, že se teroristé už do města nevrátí. V současné době plánují státní a soukromé podniky přestěhování do nové státní průmyslové zóny, kterou začalystavět hned po odchodu teroristů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

