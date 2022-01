https://cz.sputniknews.com/20220108/astronomove-poprve-sledovali-zanik-cerveneho-veleobra-17135821.html

Astronomové poprvé sledovali zánik červeného veleobra

Unikátní pozorování ukázalo, že hvězdy mohou procházet hlubokými vnitřními změnami a vyvrhovat erupce záření a hmoty, než nakonec explodují v supernovy. 08.01.2022, Sputnik Česká republika

Červení veleobři jsou největší z hvězd. Jejich existence končí výbuchem supernovy II. typu, po němž zůstane jen černá díra nebo neutronová hvězda. Jeden takový výbuch byl na obloze pozorován 16. září 2020. Na rozdíl od předchozích však byl sledován předchůdce supernovy SN 2020tlf.Teleskopy na Keckově observatoři na Havaji sledovaly červeného veleobra už 130 dní jako tikající bombu, kdykoliv připravenou k výbuchu.Samotná hvězda se nacházela asi 120 milionů světelných let daleko v galaxii NGC 5731 a měla hmotnost asi 10-12 sluneční hmotnosti. Dříve se mělo za to, že přechod k supernově je relativně neškodný, protože data z minulosti neodhalila žádné náhlé změny, které by předcházely výbuchu.Nová pozorování však ukázala, že přinejmenším někteří červení veleobři procházejí před výbuchem v supernovu hlubokými strukturálními změnami. Vědci o tom píší v článku zveřejněném v časopise The Astrophysical Journal.Toto zjištění bylo učiněno v rámci průzkumu Young Supernova Experiment, který probíhal pomocí družic Pan-STARRS a W. M. Keck. Již několik měsíců před výbuchem supernovy SN 2020tlf zaznamenali extrémní události, které doprovázely přechod hvězdy k explozi: silné záření a emise hmoty do okolního oblaku plynu a prachu.„Ale nyní jsme viděli jak jasné emise, tak kolaps a výbuch.“Náhlé změny, kterými tato hvězda prošla v předvečer svého zániku, jsou důkazem velkých vnitřních změn, které předcházely konečnému výbuchu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

