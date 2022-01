https://cz.sputniknews.com/20220108/bartos-bude-i-nadale-sefovat-piratum-ve-druhem-kole-svoji-funkci-obhajil--17132723.html

Bartoš bude i nadále šéfovat Pirátům. Ve druhém kole svoji funkci obhájil

Bartoš bude i nadále šéfovat Pirátům. Ve druhém kole svoji funkci obhájil

Dosavadní předseda Pirátů Ivan Bartoš obhájil svůj post. Ve druhém kole zdolal svého oponenta senátora Lukáše Wagenknechta. 08.01.2022, Sputnik Česká republika

U Pirátů dnes probíhalo celostátní fórum, na němž se současný předseda Ivan Bartoš snažil obhájit svoji funkci předsedy. Po debaklu v parlamentních volbách čelil Bartoš ostré kritice, a proto svůj post neměl vůbec jistý. Ve druhém kole však nakonec svoji funkci předsedy obhájil.O předsedovi Pirátů se rozhodovalo ve dvou kolech. V prvním kole vypadl ostravský radní David Witosz s 355 hlasy a bývalá místopředsedkyně hnutí Jana Michailidu s 285 hlasy. Do druhého kola Bartoš postoupil se 728 hlasy, jeho soupeřem se tak stal senátor Lukáš Wagenknecht se 484 hlasy.Ve svém projevu Bartoš přiznal, že co do cílů a ideálů Pirátů volby byly neúspěch, přiznal na tom svoji část viny.„Odmítám vnímat tuto porážku jako finální stádium strany, že půjdeme jen dolů. Není to pravda,“ uvedl dál Bartoš.Celostátní fórum Pirátů startovalo v deset hodin ráno. Ivan Bartoš soupeřil o svoje místo se třemi dalšími kandidáty, mezi nimiž byl senátor Lukáš Wagenknecht, bývalá místopředsedkyně strany Jana Michailidu a také ostravský radní David Witosz.Na fóru vystoupil také premiér Fiala, uvedl, že je rád, že se strana Pirátů podílí na nové vládě. „Oceňuji, že se do české politiky snažíte přinášet nové myšlenky a těším se na společnou práci,“ uvedl.Fiala dále uvedl, že ačkoliv mají strany na některá témata různé názory, v těch nejzásadnějších panuje shoda.Předseda STAN Vít Rakušan má za to, že Piráti do vlády poslali kvalitní zástupce. Připomenul i to, jak koalice stála za kandidátem na post ministra zahraničí Janem Lipavským.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

