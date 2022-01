https://cz.sputniknews.com/20220108/bartos-se-kaje-oslabili-jsme-mam-na-tom-vinu-ale-to-neni-konec-jdeme-dal--17130379.html

Bartoš se kaje: Oslabili jsme, mám na tom vinu, ale to není konec, jdeme dál

Bartoš se kaje: Oslabili jsme, mám na tom vinu, ale to není konec, jdeme dál

U Pirátů dnes probíhá celostátní fórum, na němž se současný předseda Ivan Bartoš snaží obhájit svoji funkci předsedy. Zmiňme, že po debaklu v parlamentních... 08.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-08T12:23+0100

2022-01-08T12:23+0100

2022-01-08T12:23+0100

česko

kritika

fórum

ivan bartoš

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/15218189_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_52ce738c45dc9a1d51870d987024ed14.jpg

Ve svém projevu Bartoš přiznal, že co do cílů a ideálů Pirátů, volby byly neúspěch, přiznal na tom svoji část viny.„Oslabili jsme. Jako lídr a předseda na tom nesu svůj podíl viny. Ale i když nejsme v té síle, jakou jsme očekávali, jsme ve vládě. Je to možnost měnit věci v tom nejdůležitějším slova smyslu, měnit věci pro občany. Na to bychom neměli zapomínat,“ uvedl Bartoš.Podle něj ještě není všechno ztraceno a situaci lze zvrátit.Bartoš má za to, že to Piráti budou mít ve vládě těžké. Podle něj je nezbytné zlepšit komunikaci v hnutí a soustředit se na komunální volby.Zmiňme, že Bartoš má tři vyzyvatele, kteří také vystoupili se svými projevy, je pravda, že byli velmi kritičtí, co se týče působení pirátů před volbami.Po projevech všech kandidátů následovala debata, během níž dostal Bartoš otázku, co by v hnutí změnil.Zmiňme, že celostátní fórum Pirátů startovalo v 10 hodin ráno, výsledky by mohly být jasné o půl jedné.O post předsedy se kromě Bartoše uchází také senátor Lukáš Wagenknecht, ostravský radní David Witosz a Jana Michailidu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220108/pirati-dnes-voli-noveho-predsedu-strany-voleb-se-zucastni-ctyri-kandidati-jednim-z-nich-je-bartos-17128689.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kritika, fórum, ivan bartoš, piráti