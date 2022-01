https://cz.sputniknews.com/20220108/energeticke-problemy-zasahnou-85--domacnosti-cast-rodin-pujde-na-urad-prace-rika-havlicek-17128181.html

Energetické problémy zasáhnou 85 % domácností. Část rodin půjde na úřad práce, říká Havlíček

Energetické problémy zasáhnou 85 % domácností. Část rodin půjde na úřad práce, říká Havlíček

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v pořadu 360° na CNN Prima NEWS hovořil o energetických problémech domácností, které bude řešit 85 %...

Havlíček zdůrazňuje, že jejich návrh by fungoval rychle a pocítili by to všichni.Včera bylo zveřejněno prohlášení nové vlády a objevují se k němu komentáře. Z dlouhodobých cílů v prohlášení si Havlíček myslí, že v případě energetiky zde chyby nejsou a nová vláda zde navazuje na tu starou.Z prohlášení vlády Havlíček vyzdvihuje postoj vlády, že sice bude podporovat modernizaci a konkurenceschopnost, ale jak to bude vláda dělat, se už neuvádí. Ke komentářům k prohlášení vlády také přidává, že se v něm nehovoří o inovační strategii, a proto se zdají být inovační cíle nové vlády nahodilé.Havlíčkovi však oponovala zástupkyně STANu Věra Kovářová, která si myslí, že je nutné vytvořit zákon, který bude zacílen na ty, kteří jsou nejvíce zasaženi.V pořadu zazněly také otázky okolo Green Dealu. Ten považuje vláda za příležitost, naopak Havlíček to považuje za hrozbu a pro průmyslová odvětví to může být problém. Tomio Okamura z SPD dlouhodobě odmítá Green Deal a svůj názor také prohlásil.Připomeňme, že 6. ledna nová vláda představila programové prohlášení. Ve středu 12. ledna s ním předstoupí před Poslaneckou sněmovnu se žádostí o důvěru.Co se týče hlavní priority programového prohlášení vlády, jedná se o to, aby Česká republika byla schopna obstát v mezinárodní konkurenci a směřovala mezi nejvyspělejší země světa.Jak sdělil premiér Fiala, programovému prohlášení pomohlo, že ho pětikoalice prodiskutovala i s významnými aktéry podle jednotlivých resortů a s představiteli tripartity. Dodal, že kabinet na sebe některými cílovými termíny „ušil bič“, avšak záměrně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

