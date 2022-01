https://cz.sputniknews.com/20220108/eu-letos-povede-fialova-repriza-topolankovy-ods-minule-jsme-zkusili-cukr-a-ted-nazor-17125480.html

EU letos povede fialová repríza Topolánkovy ODS. Minule jsme zkusili cukr. A teď? Názor

Jelikož nás politici i média informují o nadešlém roku jako o „těžkém“, poprosili jsme historika a publicistu Josefa Skálu o určitou sondu do blízké... 08.01.2022, Sputnik Česká republika

Jaký očekáváte, že bude rok 2022? ČR má vést EU, již máme jednu zkušenost z roku 2010 (naše minulé předsednictví). Poučili jsme se? Víme jak na to? Za rok tu máme prezidentské volby…Josef Skála: Tehdy to skončilo velkým trapasem. Vláda padla, zrovna když předsedala EU. Dojela na pokus vnutit nám americký radar, mající Rusko odzbrojit a vůči jaderné agresi ho učinit bezmocným. Po cizích mustrech se opičily i harpagonské „škrtformy“. Ve finále z nich profitoval hlavně cizí kapitál. Dnešní vláda vyznává stejná zaklínadla. Často i v grotesknější a útočnější podobě. Na lekce ze všeho, čím nám ty mrákoty už stačily uškodit, je tak zoufale nedoslýchavá. Tím většími škodami to hrozí teď jak doma, tak i na půdě Evropské unie. K prezidentským volbám je asi předčasné se vyjadřovat. Rok 2022 může být dost zvratový…Náš slogan pro EU v době minulého českého předsednictví zněl, že jsme jak kostka cukru a Evropě to „osladíme“. Působilo to tenkrát dost ironicky, a i se to proti nám tak trochu obrátilo. Zažijeme teď něco jako „Entropu 2.0“? Nebo jsme na funkci již vyzrálí a připraveni lépe?Dobře, že jste to připomněl. Byla to slabomyslná fraška. Také však nadmíru příznačná. Protože přišla jen pár let po obludné mediální masáži, líčící EU jako ráj na zemi. Vidinami, že si v ní koupí levou zadní „domeček v Portugalsku“, mámila i penzistky z Horní Dolní. Jen tak se povedlo dosáhnout, že vstup do EU posvětilo i referendum, dosud jediné od tunelářského převratu. PR, které si objednal Mirek Topolánek, však narazilo už na docela jiné nálady.Prestiž EU potkal střemhlavý pád. Ta samá [Topolánkova] ODS, která nás do ní zatáhla (díl odpovědnosti hledejme v opoziční smlouvě, která umožnila integraci s EU, vládní stranou byla ČSSD, pozn.), se ódéeska musela později pasovat na chlapisko, které je pravým opakem „eurohujerů“. Byla to farizejská póza. Bruselu nebyla s to „osladit“ zhola nic. O to víc to i nám teď „sladí“ eurokracie, řízená z Berlína i zpoza „velké louže“.Teď nám vládne repríza Topolánkovy party; ta je na tom jako pozdní Bourboni. Nic nezapomněla a nic se nenaučila. Využít českého předsednictví k ofenzívě za národní i evropské zájmy, které prohrávají, je to poslední, co má v plánu. Myslím, že na to doplatí, možná hůře než její předobraz. Tváří v tvář „Entropě 2.0“? Ta slovní hříčka míří do černého, neboť jí nepomůže ani svěcená voda.Tento rok začal nešťastně z hlediska energetické politiky. Dnes ČT24 připustila, co již v prosinci s nepochopením kritizoval V. Putin: plyn Jamalem teče reverzem z Německa do Polska (z PL na Ukrajinu) … Tohle přece nemůže být udržitelný koncept, nemluvě o odstávce jádra v Německu… Jak si asi „pětikoalice“ poradí? Možná, že Moskva a Washington v lednu změní základní set-up všeho…Německo trhá trn z paty režimům, jež s Ruskem „hybridně válčí“. Dodávky ruského plynu do Evropy redukuje i tím. Green Deal je v podobě, diktované z Berlína a Bruselu, Hirošimou na zdravý rozum. České domácnosti i ekonomiku zmrzačí ještě mnohem víc než ty západně od Aše. Tím zranitelnější budeme vůči cizím predátorům.Moskva po Washingtonu žádá jasné bezpečnostní garance. Evropu ženou do energetické pasti její „elity“. Passé je zaoceánský „deep state“, a ne Gazprom nebo Putin.Demolice evropské energetiky má své hranice, stejně jako to, co je stále ještě slučitelné s našimi i americkými zájmy… Bude-li překročena určitá mez, „atlantické režimy“ ze „staré Evropy“ budou taktéž ohroženy... Joe Biden tohle všechno ví. O „set-up“ s Moskvou bude stát, teprve až v tom shledá „životní zájem“ USA… Rozuzlení může skutečně nastat už docela brzy.Hodně lidí údajně sází na kryptoměny, jako na stéblo, jehož tonoucí se chytá… Ale ty jsou mimo státní struktury. Je to příznak dezintegrace, nebo se tu hraje nějaká skrytá hra, jak obrat obyvatele o poslední prostředky? Jakou lze činit prognózu?Osud kryptoměn je kopií peripetií, jimiž si musely projít „podobné nápady“. Na startu tu byl pokus o průlom ze samoděržaví globálních oligarchů. Jen co ale kryptoměny prokázaly svůj potenciál, oligarchové je začali sami všelijak „kooptovat“. Na čelo si to nepíší. Efekt závisí na umění jednat v zákulisí.Do sféry kryptoměn vstupují i velmoci, pomyslně zvonící „americkému století“ hranou. Role klíčových státních i soukromých hráčů (i s jejich mocenskými centry), oponujících dolarové hegemonii, už jen poroste. Musí však pracovat i na „plánu B“ pro tu fázi, kdy už je nespasí ani emise tisíců dalších miliard, krytých „jen řídkým vzduchem“ („only by a thin air“) ... Až se „dolarové letadlo“ začne hroutit, magnáti se zkusí hojit hlavně na zemích, které považují za krmelec či zkrátka vazala, a které vysávají už teď. Na to se dá vzít jed. Tím víc je tomu třeba stavět hráze.Pojďme skončit pozitivně: Co Vy a minulý, a teď nový – dvoutisící dvacátý druhý rok?Pokud se set-up změní v lednu, pak si nechme prostor pro korekci…Nicméně: tak jako doposud to vydrží už jen krátce. Civilizační rozcestí buší na dveře. Že doba přeje jen připraveným, teď bude platit stonásob víc. V sázce jsou zájmy drtivé většiny. A v našem případě jde o kardinální národní interes. Tím víc to chce cestovní mapu, mluvící jasným hlasem napříč širokým spektrem. Chce to program, opřený o hlubokou analýzu, a ne jenom o „leporelo“ zbožných přání.Pokud kladete otázku na tělo: Pro tohle všechno jsme s Petrem Hamplem, důvěrně známým i vašim čtenářům, iniciovali vznik vlasteneckého sdružení KUDY Z KRIZE. Košem nám nedaly ani osobnosti kalibru univerzitních profesorů. Baví se s námi Jan Keller či Ivo Budil, docenti Martin Konvička či Radim Valenčík nebo spisovatelka a scenáristka Lenka Procházková. Našli jsme pochopení u expertů v energetice, dopravě či geofyzice, teď hovořím o Ivanu Noveském, Janu Skalickém a Pavlovi Kalendovi. Rozumíme si i s řadou dalších, široce respektovaných autorit. Ke spolupráci nad jednotlivými tématy zveme i další specialisty z příslušných oborů.Nebude to mít efekt ředění malých stran?Nekonkurujeme politickým stranám. Neluxujeme jim voliče ani členské zázemí. Po nikom nežádáme odchod z řad, do nichž už patří. O to širší oporu chceme zajistit východiskům z dnešních pastí. Nebezpečím je např. energetická nouze, mizivá potravinová bezpečnosti, „Zelená dohoda pro Evropu“ atd. Souběžně vzniká také osnova vize, postihující společné kořeny dnešní slepé ulice a nastiňující komplexní východiska. Jádro vlasteneckého sdružení začíná obrůstat i řadou lokálních iniciativ. Tím častěji mezi ně vyrážíme i my. Besedy z očí do očí nás o nové náměty jistě obohatí i letos.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

