„Já jsem byla mrtvá smíchem." Marešovi pobavili celý Instagram

Monika a Leoš Marešovi se zanedlouho stanou rodiči jejich prvního společného potomka. Vzhledem k tomu, že za chvíli se budou muset naplno věnovat rodičovství... 08.01.2022

Populární moderátor své fanoušky a příznivce pravidelně zásobuje fotkami z dovolené v Itálii. Pochlubil se nejen krásným výhledem, jaký se jim naskýtá, ale i tím, že dovolenou si užívá i jejich pejsek. Na videu, které zveřejnil, je také vidět Monika a její již dost viditelné těhotenské bříško.Na dalším videu je opět vidět krásný výhled, který se oběma naskýtá, a také jejich čtyřnohý miláček, který si hoví na posteli vedle Moniky.Kromě výhledu se moderátor pochlubil i společným selfie s Monikou na svahu. K fotce uvedl, že on si šel zalyžovat, Monika však ne. Sledující se takového vzkazu ihned chytili.Někteří si všímali i toho, jak to Monice sluší. „Upřímně se nemůžu na Moniku vynadívat, velmi jí těhotenství sluší. Omlouvám se, Leoši, Monika vás těžce převálcovala,“ zaznělo.I Monika se pochlubila fotkou. Soudě podle jejího úsměvu si dovolenou asi velmi užívá. „Paní Marešová, já jsem byla mrtvá smíchem, jak jste kupovali ten kabátek vašemu pejskovi, on je tak zlatej,“ napsala jistá sledující.Právě takové video totiž zveřejnil Leoš Mareš před pár dny. Je na nich zachycen jejich pes a Monika, která mu dává svetřík a ještě i psí kabátek. Problém totiž byl, že bunda, kterou se mu Monika snažila obléct, mu byla poněkud malá a stále se mu rozepínala. „Oblékání nejmenších členů domácnosti stojí vždy za to,“ napsal k fotce.Nutno podotknout, že takové video si vysloužilo obrovské množství komentářů. „Monika je prostě TOP, ona opravdu nemá konkurenci,“ napsala jedna z uživatelek.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.V roce 2018 se vzali a 14. října 2021 manželé oznámili,že čekají na přelomu února a března první společnédítě. Leoš má již dva syny, Jakuba a Matěje, z předchozího manželství s Monikou Poslušnou.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

