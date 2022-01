„Je to jen jeho zásluha“. Vondráčková vzpomíná, jak jí kdysi pomohl Borovec

„Zdeňka jsem vnímala nejen jako báječného kolegu, ale především jako rodinného přítele. Je to už pár let, co nás navždy opustil, přesto na něj stále a ráda vzpomínám,“ prozrazuje herečka a ukončuje příspěvek citátem ze své písně, jejíž textovým autorem byl zrovna Zdeněk Borovec: Přítele mám, abych měl za kým jít.