Lékaři pověděli o zdravých vlastnostech šípkového čaje a vysvětlili také, jak by se měl konzumovat, aby to bylo maximálně prospěšné na zdraví.

Podle serveru Magazin Novosti ze všech výhod šipkového čaje odborníci vyčleňují jako základní jeho podporu kardiovaskulárního systému. Třeba flavonoidy obsažené v nápoji přispívají boji proti vysokému krevnímu tlaku. Tyto látky také zlepšují průtok krve do srdce.Šípkový čaj navíc obsahuje sloučeniny, které pomáhají zbavit se bolestí svalů.Lékaři podotýkají, že šípky jsou přeborníkem v obsahu vitaminu C ve srovnání s další zeleninou a ovocem. Velké množství antioxidantů (třeba polyfenoly, karoteniody, vitamíny C a E) v nápoji je dobrou prevencí řady chronických chorob a dokonce i prevencí onkologických onemocnění.Odborníci varovali, že pití obyčejné vody však nesmí být nahrazováno konzumací čajů. Kromě toho je také třeba dodržovat zásady i v otázkách koncentrace a teploty čajů, je tedy nezbytné kontrolovat, aby čaj nebyl ani příliš silný, ani příliš horký.Již dříve endokrinoložka kliniky Moskevské státní univerzity MUDr. Zuchra Pavlovová vyprávěla o účinku vody s citronem. Předtím byla také uveřejněna zpráva, že konzumace klikvové šťávy může přispět k normalizaci krevního tlaku. Bylo zjištěno, že se průměrný systolický tlak u lidí, kteří tento nápoj konzumovali, snížil o 1,52 milimetru rtuťového sloupce, a diastolický o 1,78 milimetru rtuťového sloupce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

