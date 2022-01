https://cz.sputniknews.com/20220108/mzv-rf-oznacilo-vyslani-mirovych-sil-oskb-do-kazchstanu-za-absolutne-legitimni-17138044.html

MZV RF označilo vyslání mírových sil OSKB do Kazchstánu za absolutně legitimní

Vyslání mírových sil OSKB do Kazachstánu proběhlo na zcela legálním základě, reakce USA je urážlivá a hulvátská, uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí... 08.01.2022, Sputnik Česká republika

Americký ministr zahraničí Antony Blinken dříve uvedl, že Spojené státy jsou znepokojeny vývojem v Kazachstánu, ale věří, že republika si poradí sama bez pomoci OSKB. K úloze OSKB při řešení situace Blinken řekl: „Jedno poučení z minulosti je, že když máte v domě Rusy, může být těžké je donutit odejít.“ Ruské ministerstvo zahraničí mu odpovědělo, že „zažertoval svým obvyklým hulvátským způsobem“, a poznamenalo, že „pokud má Antony Blinken tak rád lekce z dějepisu, nechť si zapamatuje následující: když máte v domě Američany, může být těžké zůstat naživu a nebýt okraden nebo znásilněn“.Dodala, že teprve poté, co se podle faktů o rozvoji situace hovořilo o vnějším ohrožení, došlo k uplatnění postupů OSKB.Nepokoje v KazachstánuMasové protesty v Kazachstánu začaly na začátku roku 2022. Obyvatelé měst Žanaozen a Aktau v Mangistauské oblasti, která je těžebním regionem ropy na západě země, protestovali proti zdvojnásobení ceny zkapalněného plynu, poté se protesty rozšířily i do dalších měst. Ve dnech 4. a 5. ledna došlo ve starém hlavním městě Almaty ke střetům s bezpečnostními silami, při nichž policie použila plyn a omračující granáty. V celém Kazachstánu nefungoval internet a řada televizních kanálů dočasně zastavila vysílání. Došlo k několika střetům s příslušníky kazachstánských silových rezortů, jsou oběti na obou stranách.Účastníci těchto události, které označují úřady za bojovníky nebo teroristy, se pokusili o několik útoků na administrativní budovy a na policejní stanice, tyto útoky byly odraženy. Podle informací OSN bylo v průběhu protestních akcí asi tisíc lidí zraněno. Kazachstánské MV oznámilo, že zahynulo 18 příslušníků právních orgánů.Ráno 5. ledna kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev odvolal vládu a Bezpečnostní radu republiky, čímž odvolal exprezidenta Nursultana Nazarbajeva.V noci na 6. ledna Tokajev uspořádal první zasedání Rady bezpečnosti pod svým vedením, na kterém označil situaci v Kazachstánu za „podkopávající celistvost státu“ a požádal OSKB o pomoc „při překonávání teroristické hrozby“. Rada kolektivní bezpečnosti OSKB v reakci na Tokajevovu výzvu ještě téhož večera rozhodla o vyslání kolektivních mírových sil do Kazachstánu. Bylo oznámeno, že tyto síly zde budou nasazeny na omezenou dobu, aby stabilizovaly a normalizovaly situaci v této zemi. Zmiňme, že kromě Ruské federace jsou součástí kolektivních mírových sil jednotky ozbrojených složek Běloruska, Arménie, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu.V pátek prezident Kazachstánu oznámil, že teroristé, mj. i zahraniční, kladou i nadále odpor. Slíbil, že zničí ty, kdo nesloží zbraně. Úřady vyslyšely všechny požadavky občanů vyjádřené v mírových formách, dodal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

