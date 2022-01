Na MZV RF označili Blinkenovo prohlášení o úloze OSKB v Kazachstánu za sprosté

https://cz.sputniknews.com/20220108/na-mzv-rf-oznacili-blinkenovo-prohlaseni-o-uloze-oskb-v-kazachstanu-za-sproste-17129684.html

Výroky ministra zahraničí USA Antony Blinkena o úloze Rusů v Kazachstánu jsou sprosté, prohlásili na MZV RF a podotkli, že když se dostanou do tvého domu... 08.01.2022, Sputnik Česká republika

Na Telegramu ruského zahraničněpolitického rezortu se uvádí, že „ministr zahraničí USA Antony Blinken dnes mu vlastním sprosťáckým způsobem zažertoval o tragických událostech v Kazachstánu“.Na MZV RF připomněli, že Blinken okomentoval „naprosto legitimní reakci OSKB na žádost kazachstánského vedení o pomoc v zajištění bezpečnosti“ jízlivou poznámkou: „Jedno ponaučení z minulosti: když se ocitnou ve tvém domě Rusové, bývá těžké je vyprovodit“.„Má-li Antony Blinken tak rád ponaučení z dějin, ať si vezme i toto: když se ocitnou ve tvém domě Američané, bývá těžko zůstat naživu a nebýt oloupen a znásilněn,“ poukázali na MZV RF.Diplomaté podotkli, že tomu nasvědčuje všech 300 let americké státnosti.„O tom by mohli říci hodně severoameričtí Indiáni, Korejci, Vietnamci, Iráčané, Panamci, Jugoslávci, Libyjci, Syřané a mnozí jiní ubožáci, kteří viděli ve svém domě tyto nezvané hosty," řekli v závěru na MZV RF.Nepokoje v KazachstánuHromadné protestní akce začaly v této zemi v prvních dnech roku 2022 a důvodem ke znepokojení obyvatel měst Žanaozenu a Aktau na západě země se stalo dvojnásobné zvýšení cen zkapalněného ropného plynu užívaného jako automobilové palivo. Později vyšli lidé do ulic také v jiných městech, došlo k několika srážkám s příslušníky kazachstánských silových rezortů, jsou oběti na obou stranách.Účastníci těchto události, které označují úřady za bojovníky nebo teroristy, se pokusili o několik útoků na administrativní budovy a na policejní stanice, tyto útoky byly odraženy. Podle informace OSN bylo v průběhu protestních akcí asi tisíc lidí zraněno. Kazachstánské MV oznámilo, že zahynulo 18 příslušníků právních orgánů.Prezident Kazachstánu Tokajev poslal do demise vládu a nařídil regulování prodejných cen paliva, nepokoje ale pokračovaly. Postavil se také do čela Rady bezpečnosti země a na jejím prvním zasedání označil situaci v Kazachstánu za „podkopávání celistvosti státu“ a oznámil, že požádal o pomoc OSKB. V pátek prezident Kazachstánu oznámil, že teroristé, mj. i zahraniční, kladou i nadále odpor. Slíbil, že zničí ty, kdo nesloží zbraně. Úřady vyslyšely všechny požadavky občanů vyjádřené v mírových formách, dodal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

