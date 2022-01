https://cz.sputniknews.com/20220108/nasadit-proti-rusku-ceskou-armadu-piratsky-kandidat-chce-provokovat-na-ukrajine-17131092.html

Nasadit proti Rusku českou armádu? Pirátský kandidát chce provokovat na Ukrajině

Lipavský? Slabý čajíček! Piráti mají lepší kádry. Jejich kandidát na náměstka ministryně obrany vyzývá k vyslání elitní jednotky české armády na Ukrajinu... 08.01.2022

Když se zřizovala vláda Petra Fialy, velkým zádrhelem byla kandidatura Jana Lipavského na ministra zahraničních věcí. Pan prezident Miloš Zeman otevřeně řekl proč: nemá kvalifikaci a je, to už je naše interpretace Zemanových slov, neřízená střela v mezinárodních vztazích.Jenže Jan Lipavský není nic proti jinému expertovi od Pirátů. Lipavský je proti němu beránek. Na scénu přichází Petr Boháček.„Možným adeptem je Petr Boháček. Vegan, který sám sebe nazývá extrémním levičákem. Podle některých jeho dosavadních výroků lze očekávat, že by se v případě jmenování mohl snadno dostávat do střetů nejen s politikou konzervativní pravicové ministryně Jany Černochové, ale i s obecným konsenzem armády, politiků a vojenských expertů na budování armády, který se v České republice za dlouhá léta vytvořil. Jde například o otázku tzv. Palestiny, resp. politice vůči státu Izrael, ale nejen,“ píše dobře informovaný web Security Magazín. Pojďme se zaměřit na to „nejen“. Mistr Boháček totiž chce vytáhnout proti Rusku. Evropa by prostřednictvím české armády měla vyvinout tlak na Moskvu a pohrozit jí pěstičkou.„Biden s Putinem spolu budou jednat v lednu o osudu Evropy, defakto bez nás. My ale nemusíme sedět s rukama v klíně a čekat. Pokud chce Putin situaci eskalovat mobilizací na hranicích, ministryně obrany Jana Černochová může jen nezávazně poslat naši brigádu rychlého nasazení se projet po Ukrajině,“ napsal Boháček na Twitteru.Odhlédněme od toho, že o nasazení české armády nerozhoduje ministr obrany, což by měl možný náměstek tohoto úřadu vědět. Dokážete si představit tu situaci, kdy česká jednotka na Pandurech jede strašit na Ukrajinu? Dojede vůbec? Co by se stalo, kdyby naši vojáci na Donbasu zabloudili za bojovou linii a vyprovokovali konflikt?To jsou otázky, které si pokládá rozumný člověk. Pirátský kandidát chce ukázat náznak svalů medvědovi, který by ho slupl k svačině.Ano, teď je módní se co nejostřeji vymezit proti Rusku a ukázat tím vlastní sílu, zvednout si zvadlé sebevědomí. O důsledcích nikdo nepřemýšlí. A ty jsou takové, že se západ a Rusko dostaly do situace, kdy se hovoří o červených linkách a horkém konfliktu. Proto USA a NATO jednají s Ruskem o bezpečnostních zárukách. A začalo to v 90. letech podobnými provokacemi západních politiků, jaké vyslovil Boháček...A to už nepíšeme o tom, že podobné výroky jsou proti slibu premiéra Petra Fialy, který dal panu prezidentovi Zemanovi, zkrotit pirátské nápady v zahraniční politice.O pirátském kandidátovi na náměstka ministra obrany Sputnik hovořil s Bronislavem Kalvodou, předsedou oblastní organizace SPD Semily a zastupitelem města Jilemnice.Kalvoda: Tak to je vskutku úsměvné. Vyjádření jakéhokoliv Piráta na téměř všechna horká témata, zejména ohledně naší obrany a bezpečnosti, jsou naprosto scestná a zavádějící. Pan Boháček zpochybňuje řadu základních priorit, kterými se dlouhodobě řídí Česká republika. Ať to je podpora státu Izrael proti palestinským teroristům, od něhož nakupujeme řadu nových zbraní, systémů či technologií, nebo ale také funkci pana prezidenta Miloše Zemana coby vrchního velitele Ozbrojených sil ČR, kterého tento levicový extrémista označuje za ruského agenta. V podstatě od těchto lidí slyšíme stále stejnou písničku.Naše armáda by se v první řadě měla intenzivně připravovat k obraně naší vlastní země, podporovat při nákupu nových zbraní, techniky a dalšího vojenského vybavení zejména náš tuzemský průmysl a rozhodně si nehrát kdekoliv ve světě na strážce světového pořádku pod velením agresivních Spojených států nebo Turecka. Tedy zeměmi, které mají ve velení NATO největšího zastoupení a rozpoutávají kontraproduktivní konflikty po celém světě. Ostatně z agresivního a nesmyslného angažmá členských zemí NATO v severní Africe a na Blízkém východě vzplál ve své podstatě Islámský stát*, který musela eliminovat paradoxně až ruská armáda a její místní spojenci.V Afghánistánu, kde jsme přes 20 let šířili západní demokracii, převzalo moc extrémistické hnutí Tálibán**, NATO kapitulovalo, zanechajíc nepříteli téměř veškeré vybavení, techniku a moderní zbraně, nakonec uteklo. Nechápu tedy, proč by naše brigáda rychlého nasazení měla jezdit někde po Ukrajině, která je naprosto rozvráceným a vykradeným státem, uctívají zde válečného zločince Banderu a na mnoha místech zde jsou vidět nacistické symboly a vlajky. Ukrajinu si tedy musí dát v prvé řadě do pořádku zejména Ukrajinci a národnostní menšiny, které tam žijí a pracují. Lidé na Donbase tak již učinili. Pan Boháček by se měl tedy hlavně zamyslet, proč ti obyčejní dělníci, havíři nebo zemědělci z oblasti Luhanska a Doněcka pustili z rukou pracovní nářadí, které vyměnili za samopaly, kulomety a odstřelovačské pušky.Piráti chtějí definitivně pohřbít českou zahraniční politiku, nebo opravdu chtějí ve své naivitě vyhlásit Rusku válku?Domnívám se, že ve své naivitě obojí dvojí. Je to nová generace, které měla vždy všeho plný dostatek. Respektive těží a žijí z toho, co pracně vybudovaly tvrdě předchozí generace. Mnohým těmto levicovým extrémistům přistávají každý měsíc sociální dávky z velmi štědrého systému, který je dnes prokazatelně chybně nastaven. Tito lidé tak žijí naprosto odtrženi od skutečné reality. Jak je známo z veřejně dostupných informací, tak pan Boháček vystudoval obor Politologie a mezinárodní studia na americké St. Norbert College (titul Bc.), na který navázal magisterským titulem z Bezpečnostních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, na zmíněné fakultě je rovněž doktorandem. Je také zakladatelem think tanku European Security Journal. Ekonomický stav organizace je nicméně kvůli nezveřejnění výročních zpráv a účetních závěrek netransparentní. Představte si, kdyby takovéto nejasnosti pluly okolo někoho z SPD. Zajisté by nás už všichni křižovali, včetně veřejnoprávních médií.Současná protiruská propaganda těmto lidem navíc dokonale vymyla mozky. Dnes jsme totiž soustavně jednostrannou propagandou přesvědčováni o tom, že vše co je ruské, je špatné a zlo přichází z východu. Ono tomu tak skutečně ale dávno není. Ruské aktivity na oběžné dráze, pravidelné lety k Mezinárodní vesmírné stanici nebo konec konců likvidace teroristů v Sýrii, nebo například používání naprosto nových technologií elektronického boje jsou toho jasným důkazem. Také představa, že by například pirátský ministr zahraničí Lipavský jednal někde ve světě se svým ruským protějškem Lavrovem, mne celkem děsí.Navíc když se podíváme zpětně do historie, tak s údivem zjistíme, že Rusko války nezačíná, ale většinou je s vítězstvím vždy úspěšně ukončí. A to i za cenu svých obrovských ztrát. Jak materiálních, tak lidských. Takže pirátská naivita a lehkomyslnost by mohly zpřetrhat poslední vazby s touto zemí, které nám po předchozích vládách ještě zbyly. A již nyní jsme na seznamu nepřátelských zemí. Já tedy rozhodně nedoporučuji vzbudit ruského medvěda. Ostatně Česká republika má svých problémů víc než dost, které musíme v prvé řadě vyřešit. Čelíme totiž mnoha krizím zároveň. Připomínám, že naše vlastenecké hnutí SPD není proruské, pročeské, probruselské nebo proamerické. Jsme pročeští vlastenci, kteří si uvědomují, že je třeba udržovat dobré vztahy se všemi mocnostmi a pokud možno s co největším počtem zemí, se kterými budeme mít vzájemně prospěšné obchodní a ekonomické vztahy.Dokážete si představit, že by Česko opravdu vyslalo vojáky na Ukrajinu?Tak to se mi zdá velmi nepravděpodobné. Naštěstí Ukrajina není v NATO, i když o to velmi usiluje. O vyslání ozbrojených sil do zahraničí, natož brigády, naštěstí nerozhoduje jenom možný náměstek ministra obrany a ani samotná paní ministryně obrany. Tak doufejme, že zvítězí selský rozum a naši vojáci se Ukrajině vyhnou velkým obloukem. Přibližovat se soustavně k hranicím Ruska by pro nás bylo naprosto kontraproduktivní. Po nepřímých důkazech ohledně kauzy Vrbětice by to bylo skutečně jen zbytečné přilévání oleje do ohně. Rusko je dnes obklíčeno základnami NATO téměř podél celé své nekonečné hranice. Na Ukrajině již dnes operují americké, francouzské nebo britské jednotky. Soustavné provokace v Černém moři ze strany NATO jsou na denním pořádku. Obávám se, že Rusům již došla trpělivost a jednoho dne by mohl pomyslný pohár trpělivosti opravdu přetéct. Jedno však je jisté, pokud nakonec dojde ke jmenování Petra Boháčka náměstkem ministra obrany, bude vedení tohoto resortu názorově nekonzistentní, a on jakožto náměstek bude trnem v oku našemu mnohaletému spojenci Izraeli. České republice to tedy vůbec neprospěje.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku** Nachází se pod sankcemi OSN za teroristické aktivity

