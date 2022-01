„Nejvyšší level ,attention whore’,“ Zahradil si ke kauze s Djokovičem servítky nebere

https://cz.sputniknews.com/20220108/nejvyssi-level-attention-whore-zahradil-si-ke-kauze-s-djokovicem-servitky-nebere--17135652.html

Srbský tenista Novak Djokovič během posledního měsíce překonal covid-19, informuje o tom agentura Reuters. K celé kauze se vyjádřil také europoslanec Jan... 08.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle informací zdroje odpovídající dokumenty tenista poskytl australským úřadům. Uvádí se, že první pozitivní výsledek testu měl tenista 16. prosince. Připomeňme, že Djokovič přiletěl do Austrálie, aby se účastnil šampionátu Australian Open, který startuje 17. ledna v Melbourne. Neočkovaný Srb neprošel pasovou kontrolu po příletu do Austrálie kvůli chybě při podávání dokumentů na vízum. V současné době se světová tenisová jednička nachází v imigračním izolátoru. Dokovič se proti rozhodnutí odvolal u federálního okresního soudu. Ve čtvrtek australské úřady uvedly, že nehodlají Djokoviče deportovat na zasedání soudu, které se bude konat v pondělí. Djokovič uvedl, že vybral správný typ víza a dostal medicínskou výjimku k očkování od organizátorů Australian Open. Djokovič také tvrdí, že od Ministerstva vnitra Austrálie dostal povolení na pobyt v zemi bez karantény. Tenista požádal, aby ho přeložili na jiné místo pobytu, kde by se mohl soustředit na přípravy k šampionátu.Připomeňme, že Djokovič neprošel pasovou kontrolu, protože člen jeho týmu, který měl na starosti vybavení dokladů, udělal chybu při volbě víza, které se nedá dostat se zdravotní výjimkou z očkování. Chyba byla zjištěna až při překročení hranice Austrálie. Zmiňme, že organizátoři turnaje v letošním roce požadují, aby byli všichni účastníci naočkováni, nebo aby měli platnou výjimku od lékaře, že nemůžou být očkováni.Dopis OtceOtec Djokoviče na pozadí situace se zákazem vstupu do Austrálie porovnal svého syna s vůdcem povstání otroků ve starověkém Římě Spartakem a označil ho za „symbol svobodného světa“.„Novak je Spartakem nového světa, který netrpí nespravedlivostí, kolonialismem a pokrytectvím, a bojuje za rovnost všech lidí na planetě nezávisle od jejich barvy kůže, víry a finančního statusu,“ stojí dál.Rýpnul si i Zahradil K celé situaci se vyjádřil i europoslanec Jan Zahradil na svém účtu na Twitteru, servítky si teda rozhodně nebral.„Globální VIP hvězda tenisu je globální hvězdou antivax hnutí. No zavrtěl tím psem geniálně, to je nejvyšší level ,attention whore’. A ten tatínkův dopis to dorazil, větší kýč jsem léta nečetl, hotovej Robin Hood. Ach jo, jak je to snadný. Bohužel nejen tímto směrem, i opačně.“ Napsal na svém účtu na Twitteru Zahradil.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

