https://cz.sputniknews.com/20220108/netflix-pripravuje-anime-podle-kultovniho-komiksu-uhodnete-o-ktery-se-jedna-17133776.html

Netflix připravuje anime podle kultovního komiksu. Uhodnete, o který se jedná?

Netflix připravuje anime podle kultovního komiksu. Uhodnete, o který se jedná?

Hollywood Reporter oznámil, že se připravuje anime adaptace filmu Scott Pilgrim proti zbytku světa. Produkcí se zabývá společnost Netflix a jedna z divizí... 08.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-08T22:41+0100

2022-01-08T22:41+0100

2022-01-08T22:41+0100

svět

film

televize

seriál

režisér

netflix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/17134468_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3c6f798da91462fabd224d9561cd4068.jpg

Autorem scénáře a producentem adaptace bude Bryan Lee OʼMalley. Je autorem původního komiksu Scott Pilgrim. Showrunerem seriálu bude BenDavid Grabinski spolu s Lee O'Malleym. Režie se ujme Abel Góngora.Scott Pilgrim se dočkal filmové adaptace. Film byl uveden v roce 2010 pod názvem Scott Pilgrim proti zbytku světa a získal vysoké hodnocení kritiků i diváků. O anime se mluvilo již dříve.Dvaadvacetiletý Scott Pilgrim je poněkud nevyzrálý mladík, který hraje v rockové kapele Sex Bob-Omb. Je bez práce a chodí s roztomilou středoškolačkou. Vše je výborné, dokud mu do života nevstoupí úžasná a nebezpečná Ramona Flowersová. Jak se říká – lásce člověk neporučí, a tak se do ní po uši zamiluje a začne plánovat společnou budoucnost. Scott brzy zjišťuje, že jeho vysněná dívka si životem nese velmi neobvyklé břemeno. V cestě ke štěstí mu totiž stojí sedm bývalých Ramoniných partnerů, kteří ovládají její milostný život a udělají cokoli, aby byl okamžitě odstraněn každý další nový nápadník. Pokud chce Scott získat svou lásku, bude muset všechny expartnery zničit dřív, než oni zlikvidují jeho.Zákulisní detaily ZaklínačeProducentka netflixovského seriálu Zaklínač Lauren Hissrichová prozradila další zákulisní podrobnosti o přípravě druhé řady oblíbeného seriálu. Tentokrát se to týká původního plánu ohledně Ciri.Podle původního scénáře se měla Ciri podle vyjádření Hissrichové zamilovat do Triss. Když se však Freya Allanová vrátila k práci, došlo k jistým komplikacím, herečka totiž nevypadala jako školačka.Připomeňme, že druhá řada seriálu Zaklínač na Netflixu startovala 17. prosince a obsahuje 8 epizod. Producentka již dříve avizovala, že scénář třetí řady je již napsán, ale kreativní proces je ještě v zárodcích. Nehledě na to, že je scénář hotový, Hissrichová poprosila fanoušky, aby byli trpěliví, na dokončení seriálu je potřeba ještě spoustu času.Zaklínač (v anglickém originále The Witcher) je fantazijně dramatický webový televizní seriál od Lauren Schmidt Hissrichové. Je založený na stejnojmenném cyklu povídek a románů od polského spisovatele Andrzeje Sapkowského. První řada seriálu Zaklínač vyšla v prosinci 2019.Knihy vyprávějí příběh Geralta, lovce příšer z Rivie. Hlavní roli Geralta ztvárnil britský herec Henry Cavill, který se proslavil rolí Supermana. V příběhu se objevuje princezna Ciri a Yennefer a jejich osudy jsou těsně spojené.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211210/fanousci-zatajili-dech-producent-avataru-2-prozradil-detaily-nametu-pripravovaneho-filmu-16810866.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

film, televize, seriál, režisér, netflix