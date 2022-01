https://cz.sputniknews.com/20220108/okamura-se-pustil-do-koalice-kvuli-programovemu-prohlaseni-je-to-az-desive-pravi-17128439.html

Okamura se pustil do koalice kvůli programovému prohlášení: „Je to až děsivé,“ praví

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se v pořadu 360° na CNN Prima NEWS pustil do programového prohlášení Fialovy vlády a označil jej za děsivé. Nelíbí se mu... 08.01.2022, Sputnik Česká republika

„Je to až děsivé,“ nechal se hned v úvodu slyšet Tomio Okamura. Při takovém hodnocení programového prohlášení se mu nelíbí ve zdravotnictví to, že vláda hodlá jednat o cenové konkurenci zdravotních pojišťoven.Příčinou kritiky byly i rostoucí ceny energií.Okamura kritizoval novou vládu také za to, že chybí některá témata, jako je například důl Turów, a místo toho řeší jiné věci.„V kapitole životního prostředí jste vynechali důl Turów. Místo toho tam máte výběr národního ptáka,“ obul se do nové vlády Okamura.Ke kritice se přidal také bývalý ministr průmyslu obchodu a dopravy Karel Havlíček. Ten programové prohlášení označil za takovou lepší bakalářskou práci. Kromě toho se mu zdá prohlášení příliš obecné a postrádá v něm měřitelnost.„Co mi vadí nejvíc, je, že se tam neprolíná sjednocující prvek jako například inovační strategie,“ uvedl Havlíček.Programové prohlášení za koalici bránili místopředsedové Sněmovny Věra Kovářová a Jan Skopeček. Kovářová uvedla, že hlavním cílem nové vlády je zajistit, aby nedocházelo k natolik vysokým schodkům státního rozpočtu, jako tomu bylo doteď.Skopeček se pustil do Okamury a jeho vyjádření označil za „změť polopravd a lží.“„Vláda přinesla programové prohlášení, které je cestou, jakým směrem Českou republiku směřovat. Chceme být otevření a transparentní, aby lidi viděli, co je naším cílem. Jsem rád, že tam je důraz na udržitelné veřejné finance,“ uvedl dál Skopeček. Dodal, že podle něj je plán velmi korektní.Programové prohlášeníPřipomeňme, že 6. ledna nová vláda představila programové prohlášení. Ve středu 12. ledna s ním předstoupí před Poslaneckou sněmovnu se žádostí o důvěru.Co se týče hlavní priority programového prohlášení vlády, jedná se o to, aby Česká republika byla schopna obstát v mezinárodní konkurenci a směřovala mezi nejvyspělejší země světa.Jak sdělil premiér Fiala, programovému prohlášení pomohlo, že ho pětikoalice prodiskutovala i s významnými aktéry podle jednotlivých resortů a s představiteli tripartity. Dodal, že kabinet na sebe některými cílovými termíny „ušil bič“, avšak záměrně.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220106/vlada-schvalila-programove-prohlaseni-pozada-s-nim-poslaneckou-snemovnu-o-duveru-17110417.html

