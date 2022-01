https://cz.sputniknews.com/20220108/pirati-dnes-voli-noveho-predsedu-strany-voleb-se-zucastni-ctyri-kandidati-jednim-z-nich-je-bartos-17128689.html

Piráti dnes volí nového předsedu strany. Voleb se zúčastní čtyři kandidáti, jedním z nich je Bartoš

Po neúspěchu v parlamentních volbách v loňském říjnu, Piráti dnes budou volit nového předsedu. Mnozí ze stoupenců strany viděli nynějšího předsedu s premiérským portfejem, ovšem dnes se zúčastní voleb také.Jak uvádí tisk ČTK, Ivan Bartoš vidí svoji úlohu v čele strany v její stabilizaci ve vládě, ale zároveň i v profesionálnější politické a mediální strategii. Senátor Wagenknecht dbá na práci v komunálních volbách, někdejší místopředsedkyně strany Michailidu trvá na návratu principu transparentnosti do stranické diskuze. Ostravský radní Witosz zas má v úmyslu zpestření členského vedení, pokládá tedy za podstatný bod změnu vedení.Dle odhadů na pozice místopředsedů může kandidovat více než dvacet stoupenců strany, mezi nimiž jsou místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja, bývalí poslanci Martin Jiránek, Ondřej Profant a další.Covidová pandemie se odrazila i na těchto volbách, které se budou z bezpečnostních důvodů konat v online formátu, fyzicky budou přítomni jen někteří členové strany, tedy řečníci a organizační tým. Kromě samotných voleb na celostátním fóru budou představeni i straničtí ministři a pirátští kandidáti na primátory, v neposlední řadě bude také rozhodováno o změně stanov v otázce navýšení místopředsedů ze čtyř na šest.Michailidu a komunismusPřipomeňme, že Jana Michailidu se otevřeně přihlásila ke komunismu. „Moje vnitřní přesvědčení je komunistické, ve smyslu původním (demokratickém),“ uvedla Michailidu v online fóru strany.Pirátka rovněž odkázala na knihu „Marxismus a Bolševismus: Demokracie a diktatura“ od Karla Kautského. „Pokud ti není jasné, co znamená komunismus, doporučuji si přečíst něco o marxismu. (...) Moje přesvědčení o ideálním chodu světa pro všechny okolo se pak dá nazvat liberálně socialistickým,“ podotkla.Na zprávu zareagovala spousta lidí, mezi nimiž nechyběli i významní politici. „S paní Janou Michailidu její ideové zakotvení nesdílím. Je mi ale sympatické, že to veřejně přizná. Řada jejích spolustraníků to úzkostlivě tají,“ vyslovil se zakladatel TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

