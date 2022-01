https://cz.sputniknews.com/20220108/premkovi-to-nedam-jaka-jidla-vari-buresova-sefkuchari-forejtovi-17122489.html

Přemkovi to nedám! Jaká jídla vaří Burešová šéfkuchaři Forejtovi?

Přemkovi to nedám! Jaká jídla vaří Burešová šéfkuchaři Forejtovi?

Zpěvačka a herečka Eva Burešová prohlásila, že se stále stydí před Přemkem za svoje kulinářské výtvory. Burešová se nepovažuje za gastronomicky nadanou ženu... 08.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle serveru Blesk Eva Burešová má problém dokonce i s tím, že by dokonce uvařila Forejtovi čaj:Přitom se herečka údajně stydí zbytečně, protože Přemek dokáže sníst všechno od každého.Několikrát se prý Burešové stalo, že se jí povedla tak výborná polévka, ale nedokázala ani trošinku nechat Přemkovi, údajně se bála, že ji bude chutnat:Rodina vychovává čtyřapůlletého Evina syna Nathaniela a osmiletou Přemkovu dceru Stellu. Děti ovšem s jídlem problém nemají, ani před nimi se Eva nestydí a krmí je pořádně: Ovšem pro celou rodinu už vaří Přemek, prý mu to jde rychleji a přirozeněji.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas, skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v seriálu Slunečná.Co se týče jejího osobního života, jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt. Forejt je český šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée, gastronom a vystupoval také jako porotce v pořadu MasterChef Česko na televizi Nova. Své zkušenosti nasbíral v Anglii v michelinských podnicích.Pár po dlouhých měsících mlžení potvrdil informace, že jsou spolu. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas. Pár společně vychovává dvě děti. Malou Stellu má Forejt z předešlého vztahu, stejně tak malý Nathaniel vzešel z již zaniklé lásky mezi Burešovou a hudebníkem Michaelem Krásným.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

