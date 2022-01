https://cz.sputniknews.com/20220108/slovensky-smer-sd-hodla-iniciovat-referendum-o-podpisu-dohody-s-usa-maji-rozhodnout-obcane--17132271.html

Slovenský Směr-SD hodlá iniciovat referendum! O podpisu dohody s USA mají rozhodnout občané

Slovenský Směr-SD hodlá iniciovat referendum! O podpisu dohody s USA mají rozhodnout občané

08.01.2022

V případě, že iniciativa nebude úspěšná, bude tento bod předložen k projednání na nejbližší řádné schůzi parlamentu. Když tento bod nebude zařazen, Směr-SD je připraven přidat otázku k petici za změnu ústavy tak, aby bylo možné realizovat předčasné parlamentní volby.Předseda hnutí Fico uvedl, že i nadále si stojí za tím, že dohoda mezi USA a SR není výhodná a narušuje svrchovanost a suverenitu země.„Tato smlouva není žádná lehká politická deklarace, v případě její ratifikování bude mít přednost před zákony SR,“ uvedl Fico. Má za to, že dohoda umožní přímo vytvořit základny amerických vojsk, brání také kontrole amerických vojáků i všem ostatním subjektům, které s nimi spolupracují na území Slovenské republiky. Dohoda navíc omezuje slovenskou jurisdikci.Zmiňme, že dohoda mezi SR a USA by dala americkým silám možnost využívat vojenská letiště Malacky-Kuchyňa a Sliač a také jiná zařízení a prostory. Kromě toho by jich Slovenská republiky měla poskytnout bez nároku na nájemné. Dohoda by po schválení platila 10 let. Poté ji je možné vypovědět s roční výpovědní lhůtou nebo prodloužit. Na druhé straně dohoda dává Slovensku možnost čerpat 100 milionů dolarů na obnovu infrastruktury, přičemž po vybudování bude majetkem Slovenské republiky.Zmiňme, že kriticky se k dohodě nevyjádřil pouze Směr-SD, ale také mimoparlamentní hnutí Hlas-SD i Komunistická strana Slovenska. Kriticky se k dohodě postavil také generální prokurátor Maroš Žilinka, který vůči ní vznesl celkově 35 zásadních výhrad.„Tato smlouva je protiústavní, v rozporu s mezinárodními předpisy a není na její podpis žádný důvod. Slovensko má historickou zkušenost s přítomností cizích ozbrojených sil, proto nikdy nemohou být na našem území dlouhodobě cizí ozbrojené síly, které budou mít svoji jurisdikci a budou si tady dělat, co chtějí,“ uvedla Generální prokuratura SR. Přišla však i reakce občanské společnosti, proti dohodě vznikla petice, kterou podepsalo více než 20 tisíc občanů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

