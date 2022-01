https://cz.sputniknews.com/20220108/slovensti-policiste-dali-pokutu-svemu-americkemu-kolegovi-prekrocil-rychlost-o-49-kmh-17130573.html

Slovenští policisté dali pokutu svému „americkému kolegovi“. Překročil rychlost o 49 km/h

Řidičům v Bratislavě se během pátečního večera naskytl pohled, jaký ještě asi neviděli. Tamní policisté totiž zastavili svého „kolegu“, tedy řidiče auta s... 08.01.2022, Sputnik Česká republika

Jak informovala slovenská policie na sociální síti, bratislavští dopravní policisté naměřili na více místech dálnice D1 během včerejšího večera vozidlo zn. BMW, které mělo označení POLICE a EMERGENCY DIAL 911. Jak píší, toto vozidlo překročilo na více místech maximální dovolenou rychlost, přičemž největší překročení rychlosti bylo o 49 km/h.Kuriózní případ na SlovenskuSlovenští policisté mají štěstí na zajímavé případy. V minulém roce museli řešit kuriózní dopravní nehodu, která spíše připomíná nepovedený kaskadérsky kousek. Řidič pracovního stroje téměř přejel osobní vozidlo, které se „zařízlo“ pod stroj. Naštěstí se nikomu nic nestalo.Ke kuriózní dopravní nehodě došlo za nitranskou městskou částí Dražovce. Podle informací policie měl řidič pracovního stroje pocit, že s vozidlem něco není v pořádku. Proto zastavil uprostřed cesty a vystoupil.Když se přesvědčil, že je vše v pořádku, nasedl zpět do pracovního stroje a začal couvat. Mezitím však za ním zastavilo osobní vozidlo, kterého si ale řidič obrovského stoje nevšiml a začal couvat. Málem automobil přejel, to se však „zařízlo“ pod strojem tak, že řidič osobního auta zůstal zablokován.Nepozornost řidiče však odneslo pouze vozidlo a nikdo nebyl zraněn. Policisté samozřejmě na svém účtu na sociální síti zveřejnili fotografie, které spoustě uživatelů připomenuly scénu z akčního filmu.Na tuto situaci zareagovali i uživatelé na internetu, kteří se přiznali, že je vždy zajímalo, zda je možné uskutečnit tento kaskadérský kousek a poděkovali nepozornému řidiči, který jim dokázal, že to není možné pouze ve filmu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

