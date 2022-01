Spuštění Nord Streamu 2 odpovídá přáním Němců, uvedli v Německu

https://cz.sputniknews.com/20220108/spusteni-nord-streamu-2-odpovida-pranim-nemcu-uvedli-v-nemecku-17137408.html

„Tento projekt byl plánován a prosazován dlouhou dobu, byly zváženy a zohledněny četné obavy,“ řekl agentuře Reuters generální tajemník SPD Kevin Kühnert a dodal, že plynovod je „doslova již v provozu“ a zbývá vyřešit pouze „právní otázky“ certifikace, přičemž je třeba dosáhnout „politického a právního klidu“ v této otázce.Kühnert upozornil na skutečnost, že většina Němců se v průzkumech veřejného mínění „pravidelně vyslovuje pro spuštění“ Nord Streamu 2.Podle průzkumu, který 7. ledna představila televizní stanice ARD, je 60 procent Němců pro spuštění plynovodu Nord Stream 2, který je nadále kritizován USA a některými východoevropskými zeměmi. Ruská federace opakovaně prohlásila, že projekt Nord Stream 2 je komerční a pro Evropu výhodný, a vyzvala, aby se o něm přestalo mluvit v souvislosti s jakoukoli politizací.Nord Stream 2 je nový exportní plynovod z Ruska do Evropy o roční kapacitě 55 miliard krychlových metrů. Začíná v přístavu Usť-Luga v Leningradské oblasti, vede přes Baltské moře do Německa a končí v Greifswaldu. Projekt realizuje Nord Stream 2 AG s jediným akcionářem Gazpromem. Výstavba plynovodu trvala tři roky, byla ukončena 10. září 2021. Obě linky plynovodu jsou dnes zaplněny technickým plynem, Nord Stream 2 je připraven k uvedení do provozu.Plynovod Nord Stream 2 v současné době prochází schvalovacím procesem u německého regulačního orgánu, Federální síťové agentury Německa. Proces byl pozastaven, protože regulátor považuje za nutné, aby společnost Nord Stream 2 AG založila dceřinou společnost v Německu a jejím jménem znovu požádala o certifikaci jako provozovatel – takto to vyžadují evropské právní předpisy. Jakmile bude tato žádost podána a přijata, regulační orgán znovu zahájí proces a vydá rozhodnutí, ke kterému se následně vyjádří Evropská komise. Podle německých médií by tento proces mohl trvat několik měsíců.Nejasná situace se spuštěním plynovodu a snížení dodávek z Ruska je jedním z faktorů ovlivňujících náladu účastníků plynového trhu. Tato situace je i nadále komplikovaná, evropské plynové nádrže jsou zaplněny do úrovně, která je nejnižší za posledních 10 let. Zima ale pokračuje a nikdo nemůže říct, jestli budou mít spotřebitelé dostatek plynu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

