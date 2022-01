https://cz.sputniknews.com/20220108/svycarsti-vojaci-maji-zakazano-pouzivat-whastapp-a-telegram-17136713.html

Švýcarští vojáci mají zakázáno používat WhastApp a Telegram

Švýcarští vojáci mají zakázáno používat WhastApp a Telegram

Švýcarská armáda zakázala vojákům používat zahraniční messengery, jako jsou WhatsApp, Telegram a Signal. Důvodem zákazu jsou obavy, že by ke komunikaci mohly... 08.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-08T18:48+0100

2022-01-08T18:48+0100

2022-01-08T18:48+0100

svět

zákaz

švýcarsko

zpráva

aplikace

mobilní aplikace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/257/81/2578147_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_e620bd71455951a8b6b80deb056da543.jpg

Švýcarské ozbrojené síly zakázaly vojenskému personálu používat WhatsApp, Telegram, Signal a další zahraniční aplikace pro zasílání zpráv kvůli obavám z odposlouchávání ze strany amerických zpravodajských služeb. Místo toho se jim doporučuje nainstalovat messenger Threema.Oznámení v tomto smyslu bylo učiněno v dopise zaslaném vyšším armádním velitelům v prosinci. Původně se uvádělo, že „žádné jiné aplikace na zasílání zpráv nebudou povoleny“. Tisková kancelář švýcarské armády však později agentuře Associated Press upřesnila, že se jednalo o „doporučení“.Důvodem zákazu aplikace WhatsApp a dalších messengerů jsou obavy, že by americké úřady mohly získat přístup ke komunikaci armády. Zákon CLOUD Act přijatý v roce 2018 dává americkým orgánům činným v trestním řízení právo požádat společnost podléhající jurisdikci USA o přístup k údajům uživatelů bez ohledu na zemi, ve které jsou uloženy.Agentura upozorňuje, že společnost Threema nemá servery v USA, takže by na takové žádosti nebyla povinna reagovat. Náklady na používání placeného messengeru slíbila armáda uhradit.V listopadu americké zpravodajské služby potvrdily, že si mohou vyžádat přímý přístup k metadatům uživatelů populárních messengerů. Ukázalo se, že WhatsApp byl nejochotnější sdílet informace. Na základě soudního příkazu mohou orgány činné v trestním řízení požadovat základní informace o uživateli a na základě příkazu k prohlídce i seznam kontaktů a jména dalších uživatelů aplikace WhatsApp, kteří ji mají ve svém adresáři.Nové funkce ve WhatsAppuTvůrci aplikace WhatsApp aktivně vyvíjejí messenger, vědomi si nedostatku některých funkcí ve srovnání s Telegramem a Viberem, jeho dvěma hlavními konkurenty. Na co se můžeme těšit? Web Gazeta.ru shrnuje, co nás čeká.Uvádí se, že vývojáři diskutují o novém režimu v aplikaci WhatsApp - obdobě TikToku nebo Reels (krátká videa v aplikaci Instagram). Podle neoficiálních informací bude v rozhraní aplikace pro takový obsah vyhrazen samostatný prostor.Předpokládá se, že uživatelé budou moci sledovat Reels přímo z aplikace, nikoliv speciálně vytvořený obsah pro WhatsApp. Takto budou klipy k dispozici, aniž byste museli přecházet na Instagram. Podle odborníků zavádí vlastník messengeru, společnost Meta (dříve Facebook), tyto funkce, aby uskutečnil plán na propojení všech svých hlavních aplikací.V současné době se lze z aplikace WhatsApp odhlásit pouze odstraněním účtu nebo aplikace. Vývojáři však již pracují na pohodlnějším nastavení této funkce. Aktualizované odhlášení ze služby WhatsApp nahradí tlačítko „Odstranit účet“ a bude podporovat režim pro více zařízení. Můžete se například odhlásit z jednoho zařízení a pokračovat v práci na jiném.Tato možnost umožní uživatelům odhlásit se ze svých zařízení z účtů na WhatsAppu, stejně jako je tomu u Facebooku a dalších aplikací sociálních sítí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211214/ve-whatsappu-se-objevi-nova-funkce-pro-bezpecnejsi-komunikaci-16860112.html

švýcarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zákaz, švýcarsko, zpráva, aplikace, mobilní aplikace