https://cz.sputniknews.com/20220108/usa-informovaly-o-odmitnuti-plynovodu-east-med-z-recka-zni-jasny-vzkaz-17134748.html

USA informovaly o odmítnutí plynovodu East Med. Z Řecka zní jasný vzkaz

USA informovaly o odmítnutí plynovodu East Med. Z Řecka zní jasný vzkaz

Spojené státy zaslaly zemím, které se účastní projektu plynovodu East Med, neoficiální dokument, v němž je informují o svém odmítnutí účasti na projektu. Řecká... 08.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-08T18:14+0100

2022-01-08T18:14+0100

2022-01-08T18:14+0100

svět

usa

plyn

plynovod

smlouva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/46/79/467948_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_aedb651fb43404950c6b389729d99175.jpg

„Americký non paper mění obrannou politiku naší země v prach,“ řekl Karabasis. Dodal, že Spojené státy v dokumentu uvedly, že Washington odmítá projekt podpořit.Odborníci zpočátku poukazovali na ekonomickou nevýhodnost projektu. Jak však poznamenal Karabasis, USA v neoficiálním dokumentu zdůvodňují svůj postoj kromě ekonomických a obchodních argumentů také tím, že myšlenka plynovodu je zdrojem napětí ve východním Středomoří, neboť proti vystupuje Turecko.Atény tvrdily, že projekt posílí geopolitický vliv Řecka, vytvoří energetický uzel a vytvoří historické spojenectví s Izraelem a Egyptem.„Americký non-paper pro zúčastněné státy kromě ekonomických a obchodních údajů zdůrazňujících nerentabilitu plynovodu přebírá tureckou propagandu a rétoriku a obrací v prach trojstranná nebo mnohostranná schémata, na nichž poslední vlády těchto států založily svou politiku, aniž by mu dodaly podstatnou operační a strategickou hloubku, která by pro naši zemi představovala solidní diplomatické a vojenské výhody,“ uvedl stranický činitel.Podle něj se geopolitická převaha Řecka jako takzvaného „energetického centra“ rozpadá. „Projekty osy, o které se Mitsotakisova vláda snažila opřít, byly ve skutečnosti věžemi v písku. A bohužel ani v nejmenším nevyjednávali s USA o statusu jejich základen na řeckém území,“ řekl Karabasis. Poznamenal, že dohoda dosud nebyla ratifikována v parlamentu.Na základě nové obranné dohody poskytne Řecko Američanům mnoho nových základen, včetně přístavu Alexandroupoli, který bude podle amerických představitelů využíván k přesunu vojenského vybavení a vojenského personálu do východní Evropy a na Ukrajinu.Karabasis uvedl, že USA a Německo „pracovaly“ na tom, aby Turecko za své „protiprávní chování“ neutrpělo sebemenší sankce. „Zjevně směřujeme k triumfu Erdogana a k těžké diplomatické a obranné porážce Řecka. Má řecká vláda co odpovědět?“ ptá se politik.Východo-středomořský plynovod EastMed má dodávat plyn z izraelského pole Leviatan a kyperského pole Aphrodite do kontinentální Evropy. EastMed spojí Řecko, Kypr a Izrael s jižní Evropou. Bude dlouhý 1900 kilometrů a jeho investice se odhadují na 6 miliard eur. Projektovaná kapacita je 10 miliard metrů krychlových plynu ročně. V budoucnu by se mohl zvýšit na 20 miliard metrů krychlových ročně.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220106/experti-uvedli-podminku-za-ktere-bude-evrope-stacit-plyn-na-tuto-zimu-17106627.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, plyn, plynovod, smlouva