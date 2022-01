https://cz.sputniknews.com/20220108/v-rumunsku-se-noseni-textilnich-rousek-nevyplati-dostanete-pokutu-570-dolaru-17134312.html

V Rumunsku se nošení textilních roušek nevyplatí, dostanete pokutu 570 dolarů

Rumunský ministr vnitra Lucian Bode uvedl, že od 8. ledna v Rumunsku platí, že nošení textilních roušek se rovná jejich absenci a bude se trestat stejnou... 08.01.2022

„Odborníci tvrdí, že varianta omikron se šíří velmi rychle a je velmi nakažlivá, za těchto podmínek je kvůli zamezení šíření viru nošení roušky velmi důležité. Pokuta za nošení nevhodné roušky je rovna pokutě za její absenci,“ uvedl Bode ve vysílání televizní stanice Digi 24.Podle jeho vyjádření budou na dodržování platných opatření dohlížet členové policejního sboru. Zmiňme, že pokuta za absenci roušky se v Rumunsku pohybuje ve výši 570 dolarů. Podle nových pravidel, která ode dneška začínají platit v Rumunsku, musejí všichni obyvatelé nad 5 let nosit ve veřejných prostorách chirurgické roušky nebo respirátory typu FFP2.Povinné nošení roušek pro děti ve FranciiPovinnost nošení roušek na řadě veřejných míst ve Francii se od 3. ledna vztahuje na děti od šesti do deseti let, podle vyhlášky zveřejněné v oficiálním věstníku legislativy země.Dříve se tento požadavek vztahoval pouze na osoby starší 11 let. Platí ve veřejné dopravě, stravování, sportovních a církevních institucích.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rumunsko

