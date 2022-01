https://cz.sputniknews.com/20220109/a-co-tak-zahodit-rucnik-pagacova-vystavila-sve-pozadi-na-vysocine-a-rozpalila-fanousky-17140504.html

„A co tak zahodit ručník?“ Pagáčová vystavila své pozadí na Vysočině a rozpálila fanoušky

„A co tak zahodit ručník?“ Pagáčová vystavila své pozadí na Vysočině a rozpálila fanoušky

Moderátorka a herečka Patricie Pagáčová ví, jak na sebe upozornit. Svou novou fotkou si vysloužila velkou pozornost svých fanoušků – ukázala se na ní totiž jen... 09.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-09T11:09+0100

2022-01-09T11:09+0100

2022-01-09T11:09+0100

celebrity

foto

instagram

herečka

patricie pagáčová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/17141067_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7e0c7b13ccb8512b43d70e2fbd5d0a6f.jpg

Na nové fotce je Patricie zachycena pouze v osušce venku na Vysočině. Ke snímku napsala, že zažila vrchol svého otužování.I přesto, že lednové počasí je chladné a Patricie stojí bosýma nohama na sněhu, nechybí jí úsměv na tváři.A jaké si vysloužila reakce? Někteří se podělili o své příhody. „Tak to dělal můj dědeček za mlada. V prádelně si napustil plnou vanu horké vody a pak vyběhl ven se vyválet do sněhu a pak zas do vany. Tomu říkám otužování. Jste dobrá,“ napsala jedna z uživatelek.Další ji označovali dokonce za „blázna“. „Napadá mě jen jedno slovo: blázne. I když já to taky jednou vyzkoušela. Bylo to teda strašný. Ale ten pocit pak, fakt parádní. Užívejte,“ stálo v reakci.Některým nestačila už tak odvážná fotka a chtěli by ještě více: „A co tak zahodit ručník?“ ptá se jeden ze sledujících.Otužování propadla například i moderátorka a herečka Eva Decastelo. Ta zveřejňuje pravidelně fotky, jak se chodí koupat v zimě do Vltavy a motivuje tak své fanoušky, aby tento koníček zkusili také.Patricie PagáčováPatricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu Naše cesty od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali. V únoru 2021 pár oznámil, že čeká svého prvního potomka. V květnu 2021 se jim narodila dcera Bibiana.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211101/mega-kocka-pagacova-ukazala-plny-dekolt-a-v-komentarich-rozpoutala-valku-16364055.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

foto, instagram, herečka, patricie pagáčová