https://cz.sputniknews.com/20220109/cr-bude-hledat-moznosti-normalizace-cesko-ruskych-vztahu-prohlasil-lipavsky-17146414.html

ČR bude hledat možnosti normalizace česko-ruských vztahů, prohlásil Lipavský

ČR bude hledat možnosti normalizace česko-ruských vztahů, prohlásil Lipavský

Ministr zahraničí Jan Lipavský v Otázkách Václava Moravce prohlásil, že nepovažuje za normální, že česko-ruské vztahy jsou teď na bodu mrazu. Podle Lipavského... 09.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-09T16:40+0100

2022-01-09T16:40+0100

2022-01-09T16:47+0100

česko

rusko

česká republika

ministerstvo zahraničních věcí

jan lipavský

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/16871578_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_8047e5db8b3f1b04be79d664a760fab4.jpg

Ministr považuje za důležité, aby kontakty s Ruskou federací na oficiální úrovni byly konečně rehabilitovány. „Vyměňujeme si jen diplomatické nóty. Ministři zahraničí a premiéři se nesetkávali více než 10 let. Žádné konzultace se nekonají ani na úrovni náměstků šéfů ministerstva zahraničí. Tato situace může poměrně snadno znovu přivést k celé řadě nedorozumění,“ řekl Lipavský. České ministerstvo zahraničí podle něj bude pokračovat v pořádání kulatých stolů za účasti odborníků předních politických stran republiky, během kterých se mají projednávat vyhlídky vztahů s Ruskem. „Budeme hledat cestu, jak rozmrazit česko-ruské vztahy. To si vyžádá čas a trpělivost. Je třeba je normalizovat, teď jsou velmi špatné. Jsme v Rusku zařazeni na seznam znepřátelených zemí. To není v dlouhodobém horizontu dobrá situace. To je pro Česko samozřejmě špatné. Otázkou je, jak dosáhnout toho, aby Ruská federace pochopila, že by nás měla z tohoto seznamu vyřadit, a že můžeme mít mezi sebou věcné, normální vztahy,“ řekl Lipavský. Český ministr zahraničí vyjádřil mimo jiné naději na úspěch začínajících rusko-amerických jednání o bezpečnostních otázkách a způsobech urovnání situace kolem Ukrajiny. „V tuto chvíli NATO a EU zkoušejí cestu diplomacie. Mají proběhnout nějaká jednání. Dejme jim šanci, aby proběhla,“ požádal Lipavský. „Budeme věřit, že tato jednání mají dobré šance na úspěch a dokončení eskalace kolem Ukrajiny,“ řekl ministr.

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, česká republika, ministerstvo zahraničních věcí, jan lipavský