Fitch vysvětluje, jak může Síla Sibiře 2 ovlivnit evropský trh

Trh s plynem v Evropě se může stát více deficitním, pokud Gazprom zvýší dodávky do Číny, zejména prostřednictvím Síly Sibiře 2, řekl agentuře RIA Novosti... 09.01.2022, Sputnik Česká republika

Gazprom bude jistě i nadále dodávat plyn do Evropy na základě dlouhodobých smluv, ale množství plynu prodávaného na základě spotových smluv a nad minimální smluvní objemy se může skutečně snížit. To může vést k tomu, že Gazprom přestane být balancujícím dodavatelem „poslední instance“ v Evropě, protože část plynu z nalezišť v západní Sibiři půjde do Číny. V důsledku toho může být trh s plynem v Evropě skutečně více deficitní a odběrové špičky budou pokryty díky LNG, o který bude třeba soutěžit s Asií,“ domnívá se.Na druhou stranu, jak poznamenává analytik, plyn dodávaný do ČLR prostřednictvím plynovodu jsou další objemy LNG, které Čína nenakoupí, ale budou k dispozici dalším kupujícím, včetně Evropy.Otázka možného nedostatku plynu na evropském trhu přichází v úvahu v příštích 5-10 letech, ale po spuštění Síly Sibiře 2 do provozu, upřesnil expert. Potom je pravděpodobné, uvádí Marinčenko, že poptávka po plynu v Evropě začne klesat kvůli energetické transformaci.Vstup na čínský trh s plynem je podle analytika agentury Fitch pro Gazprom naprosto pragmatický koncept: z dlouhodobého hlediska může společnost čelit poklesu poptávky po plynu v Evropě kvůli přechodu na obnovitelné zdroje energie.V prosinci poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov řekl, že prezidenti Ruska a Číny Vladimir Putin a Si Ťin-pching diskutovali během video rozhovorů o dodávkách plynu prostřednictvím Síly Sibiře 2.Britské noviny The Telegraph v lednu uvedly, že smlouva mezi Ruskem a Čínou o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2 může prohloubit plynovou krizi v Evropě.Síla Sibiře je největší systém přepravy plynu ve východním Rusku s délkou asi tři tisíce kilometrů. Trasa plynovodu prochází územím Irkutské oblasti, Jakutska a Amurské oblasti. Nyní je jeho prostřednictvím dodáván plyn ruským spotřebitelům na Dálném východě a také do Číny.První úsek Síly Sibiře - od Čajandinského naleziště v Jakutsku do Blagoveščenska (hranice s Čínou) o délce asi 2200 kilometrů - byl postaven za pět let a spuštěn v roce 2019. Druhý úsek – od Kovyktinského do Čajandinského naleziště, což je téměř 800 kilometrů – má být uveden do provozu na začátku roku 2023.Síla Sibiře 2 je nový projektovaný plynovod, kterým bude plyn dopravován do Číny přes Mongolsko, na ruském území povede přes Krasnojarský kraj, Irkutskou oblast, Burjatsko a Zabajkalsko. Odhadovaná exportní kapacita je 50 miliard metrů krychlových ročně.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

