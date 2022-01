https://cz.sputniknews.com/20220109/izraelska-studie-odhalila-nepriznivou-tendenci-po-ockovani-ctvrtou-davkou-zpochybnuje-jeji-ucinnost-17149191.html

Izraelská studie odhalila nepříznivou tendenci po očkování čtvrtou dávkou. Zpochybňuje její účinnost

Aplikace čtvrté dávky vakcíny proti covidu-19 nevede k žádoucímu efektu, ukazuje poslední izraelská studie. Uvádí se, že po čtvrté dávce se hladina protilátek... 09.01.2022, Sputnik Česká republika

Německá média s odvoláním na izraelskou profesorku Gili Regevovou informovala o tom, že poslední izraelská studie zaznamenala pětinásobný růst protilátek po aplikaci čtvrté dávky vakcíny proti koronaviru. Špatnou zprávou je to, že zvýšená hladina protilátek začíná rychle klesat již krátce po aplikaci očkovací látky.Podle slov odbornice zatím není jasné, zda by čtvrtou dávku vakcíny měly dostávat všechny skupiny obyvatelstva, tvrdí totiž, že zatím chybí potřebné informace. Nepopírá však důležitost posilujícího očkování v případě aplikace třetí dávky vakcíny.Výzkum byl prováděn mezi lidmi, kterým byla poskytnuta vakcína stejné firmy, což i v případě prvních třech dávek. Tento týden v Izraeli začal další průzkum, který má zjistit účinnost aplikace čtvrté vakcíny v případě očkování jinou vakcínou.Útok protilátek na zdravé buňkyProtilátky, jež se objeví v lidském těle po prodělané koronavirové infekci, jsou schopné zaútočit na zdravé buňky a tkáně organismu. K tomuto závěru dospěl tým vědců z Institutu srdce v Los Angeles, výsledky jejich výzkumu byl uveřejněny v magazínu Journal of Translational Medicine.Vědci například zjistili, že 177 zdravotníků, kteří prodělali chorobu před výrobou vakcín, mělo po dobu půl roku v organismu odolné protilátky, které dokázaly způsobit chronické záněty, poškození kloubů, kůže a také nervové soustavy.Tyto protilátky jsou nebezpečné a mohou podstatně uškodit organismu, řekli výzkumníci.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

