Jak zabránit vzniku mozkové mrtvice? Vědci objevili nápoj, který radikálně snižuje riziko příhody

Studie publikovaná v časopise Journal of Epidemiology and Community Health totiž odhalila, že mléko může hrát velkou roli při prevenci tohoto onemocnění.Daná studie se prováděla vědci po dobu dlouhých dvaceti let a byla zaměřena na odhalení souvislosti nejrůznějších jídel a mozkové mrtvice. Bylo zjitěno, že lidé, kteří pili alespoň 200 mililitrů mléka denně, měli totiž oproti těm, kteří mléko nepijí, nebo ho pijí méně, dvakrát menší pravděpodobnost, že je mrtvice potká. Dané zjištění se ale týká pravého, tedy plnotučného mléka.Nutno podotknout, že nejde o první práci tohoto druhu. Autoři se odvolávají na 10 předchozích studií, u nichž byl obdobný závěr, tedy, že mléko přispívá ke snížení rizika mozkové mrtvice.Pět předzvěstí mozkové mrtviceVědci tvrdí, že mozková mrtvice postihuje více ženy než muže. Možnou příčinou ale je, že ženy mají delší průměrnou délku života. Zpravidla mozková mrtvice hrozí od 75. roku života.První příznaky mozkové mrtvice se objevují už několik týdnů před samotným záchvatem. Varovné příznaky mohou ale po svém projevení zase zmizet. To ovšem neznamená, že hrozba mrtvice je zažehnána.Při vzniku jakéhokoli z těchto symptomů je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

