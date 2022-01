https://cz.sputniknews.com/20220109/kate-middletonove-je-dnes-40-let-jak-oslavi-sve-vyznamne-zivotni-jubileum--17139614.html

Kate Middletonové je dnes 40 let. Jak oslaví své významné životní jubileum?

Vévodkyně z Cambridge Kate Middletonová slaví dnes své 40. narozeniny. Manželka prince Williama, jež se vyznačuje svými schopnostmi vystupovat na veřejnosti a... 09.01.2022, Sputnik Česká republika

Potvrzuje to i skutečnost, že navzdory očekáváním médií neplánovala Kate ke svému významnému jubileu nic pompézního. Jak řekli její přátelé pro deník Daily Mail, vévodkyně si vzhledem ke svým povahovým vlastnostem ani nemohla přát tento den nic jiného, než nenápadnou oslavu v úzkém rodinném kruhu.Přátelé královského páru poznamenávají, že manželství s Williamem určilo životní cestu Kate směrem, který by si nikdy samostatně nezvolila. To ale neznamená, že nemůže přitom zůstávat sama sebou.„Kate a William jsou velice domácí pár a jsou nejvíce ve svém živlu, když tráví čas venku v hodně zašpiněných gumových holínkách se svými dětmi,“ řekl zdroj.Princ William a Kate Middletonová se seznámili na univerzitě ve Skotsku, když oba byli v prvním ročníku.V čem tkví tajemství krásy Kate Middletonové?Všechny ženy po celém světě si kladou otázku, v čem tkví tajemství její dokonalé a zářivé pleti. Poté, co se objevily informace, že vévodkyně má po ránu v oblibě zelené smoothie, bývalá královská odbornice na výživu prozradila, jak fungují tyto ingredience.Kate miluje míchaný nápoj z kapusty, spiruliny (druh řasy), zeleného čaje macha, špenátu, římského salátu, koriandru a borůvek.Bývalá královská odbornice na výživu Jennifer Hanwayová prozradila, jakého efektu na pokožce je možné dosáhnout díky zmíněnému smoothie.Expertka přirovnala stravu ke stavebním kamenům těla.Co se týče smoothie, odbornice uvedla: „Kate má v něm spoustu antioxidantů, vitamínů, minerálů a tunu vlákniny – což působí jako továrna na celkové zdraví,“ uvedla.„Vše od kapusty až po listovou zeleninu je vynikajícím zdrojem živin,“ dodala.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

