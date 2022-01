Ministr obrany SR zveřejnil výzvu adresovanou kritikům dohody o obranné spolupráci mezi SR a USA

https://cz.sputniknews.com/20220109/ministr-obrany-sr-zverejnil-vyzvu-adresovanou-kritikum-dohody-o-obranne-spolupraci-mezi-sr-a-usa-17141438.html

Připomeňme, že slovenská generální prokuratura nedávno v rámci meziresortního schvalovacího procesu odmítla návrh dohody o obranné spolupráci mezi Slovenskem a USA.Ministerstvo obrany SR uvedlo, že připomínky generální prokuratury eviduje. „Budeme se jimi zabývat, stejně jako připomínkami od dalších připomínkujících subjektů,“ uvedla pro TASR mluvčí resortu Martina Kovaľ Kakaščíková.K dokumentu, který by v případě uzavření umožnil americké armádě využívat letecké základny Malacky-Kuchyňa (západní Slovensko) a Sliač (střední Slovensko), měla 35 zásadních námitek.Slovensko je má poskytovat bez nájmu, platit by to mělo deset let. Poté zůstává v platnosti, nebo ji lze vypovědět s roční výpovědní lhůtou. Dohoda má taktéž umožnit čerpat finanční prostředky ve prospěch Ozbrojených sil SR. Jakákoliv infrastruktura, kterou postaví ze zdrojů USA, bude majetkem SR. Americké ozbrojené síly ji mohou využívat, dokud budou potřebovat.Ministr obrany Slovenské republiky Jaroslav Naď ve svém novém příspěvku na sociální síti neskrýval rozhořčení a adresoval výzvu takovým politikům, jako je expremiér Robert Fico či poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha.Pokračoval s tím, že velmi dobře ví i to, že někteří jedinci to dělají proto, že „slouží cizí moci, ať už kvůli penězům, nebo z jakéhokoli jiného důvodu“.Tito, jak je Naď tituloval, mistři lží a strašení lidí nemají prý odvahu na to, aby si za svými slovy i reálně stáli a převzali za toto jejich jednání i reálnou odpovědnost.Zároveň však dodal, že pokud se tak nestane do konce volebního období, dokud bude vláda u moci, pak se všichni ti, které jmenoval, mají omluvit slovenskému národu, že lhali a strašili a vzdají se svých funkcí a už nikdy nebudou kandidovat do žádné veřejné funkce a ani jen nezavadí o politiku.Následně se těchto politiků ptá, zda souhlasí. „Protože pokud vy si stojíte za tím, že lidem nelžete, pak máte vítězství jisté a zbavíte se mě jednou provždy. Nebo jste jen obyčejní lháři, kteří nechutně politikaří a ohrožují základní zájmy SR a na pravdu nemají koule? Tak jsem zvědavý, kdo z vás najde odvahu na chlapský postoj,“ zakončil svůj post na sociální síti Naď.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

