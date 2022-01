https://cz.sputniknews.com/20220109/moskva-at-si-nato-sbali-saky-paky-a-vrati-se-k-hranicim-roku-1997-17148066.html

Moskva: Ať si NATO sbalí saky paky a vrátí se k hranicím roku 1997

Moskva: Ať si NATO sbalí saky paky a vrátí se k hranicím roku 1997

Severoatlantická aliance již nebude moci „vytěsňovat“ Rusko na druhořadou roli v evropské a mezinárodní politice. Nastal čas, aby se NATO vrátilo k hranicím... 09.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-09T19:19+0100

2022-01-09T19:19+0100

2022-01-09T19:19+0100

svět

nato

rusko

usa

sergej rjabkov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1012/65/10126524_0:0:3329:1873_1920x0_80_0_0_7e5e1fd2cd87b6eaf3eed9da1ce1bc50.jpg

„Nemusíte být odborník, abyste pochopil, že se nepodaří požadovat od Ruska ústupky, když se právě NATO v průběhu všech uplynulých desetiletí snaží, takříkajíc, ‚vytěsnit‘ naši zemi a odsunout ji, když už ne na roli podřízeného, tak na druhořadé role v evropské a mezinárodní politice. Přitom způsobuje přímou újmu naší bezpečnosti. To už je minulostí. Ani dříve se tomu moc nedařilo, ale dnes je tomu konec,“ prohlásil Rjabkov.Rjabkov je členem ruské delegace, která dorazila do Ženevy, kde bude se Spojenými státy jednat o ruském návrhu bezpečnostních záruk.Připomeňme, že v květnu 1997 Rusko a NATO podepsaly Zakládající akt, ve kterém potvrdily, že „se vzájemně nepovažují za nepřátele“ a vytvářejí „mechanismus pro konzultace, koordinaci a společné akce“.Později v roce 1999 do NATO vstoupily Česká republika, Maďarsko a Polsko. V roce 2004 se přidaly Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko. V roce 2009 se aliance rozšířila o Albánii a Chorvatsko. V roce 2017 se přidala Černá Hora a v roce 2020 Severní Makedonie. Nyní má NATO již 30 členských států. Organizace se nadále přidržuje politiky otevřených dveří.Jednání o bezpečnosti mají začít ženevskými konzultacemi mezi Ruskem a Spojenými státy ve dnech 9. a 10. ledna. Nato má 12. ledna navázat zasedání Rady Rusko-NATO v Bruselu a 13. ledna ve Vídni v rámci OBSE.Podle Rjabkova považuje Moskva za svůj hlavní úkol v Ženevě projednání tématu nerozšiřování NATO směrem na východ a také získání záruk nerozmístění útočných zbraní u ruských hranic. Varoval ale, že pokud USA neprojeví zájem diskutovat o obavách Moskvy, konzultace skončí pouze jednou schůzkou.Rjabkov vede ruskou delegaci. Jejím protějškem je náměstkyně amerického ministra zahraničí Wendy Shermanová.Ruské ministerstvo zahraničí zveřejnilo v souvislosti s posílením protiruské informační kampaně, jež slouží podle Moskvy cíli odůvodnění zvýšení počtu sil aliance u hranic RF, návrhy dohod s NATO a USA o bezpečnostních zárukách. Tyto návrhy vylučují zejména další rozšíření NATO na východ včetně zemí bývalého SSSR. Jde rovněž o zřeknutí se jakékoliv vojenské činnosti aliance na Ukrajině, ve východní Evropě, v Zakavkazsku a Střední Asii.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220109/neucinime-ustupky-ruske-mzv-urcilo-postoj-rf-na-jednanich-v-zeneve-17141617.html

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, rusko, usa, sergej rjabkov