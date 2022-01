https://cz.sputniknews.com/20220109/otazkou-je-kdy-blackout-prijde-a-jak-dlouhodoby-bude-rakusan-uvedl-vyzvy-kterym-celi-vnitro-17145094.html

„Otázkou je, kdy blackout přijde a jak dlouhodobý bude.“ Rakušan uvedl výzvy, kterým čelí vnitro

Jako priority resortu vnitra šéf STAN a ministr vnitra Vít Rakušan v rozhovoru pro deník Právo uvedl činnost Ústředního krizového štábu, který by měl mít plány... 09.01.2022, Sputnik Česká republika

česko

rozhovor

dezinformace

ministerstvo vnitra

očkování

vít rakušan

koronavirus

blackout

vlastimil válek

Ministr vnitra Vít Rakušan Právu označil tvrzení, která se v posledních dnech objevují, že očkování není proti variantě omikron tak užitečné jako proti těm předchozím, za dezinformaci.Podle něj už teď na vnitru probíhá práce na vzniku ad hoc skupiny „dezinformace covid“, která by se sestavovala z analytiků z ministerstvy vnitra a obrany a případně dalších, a také by tam měli být profesionální komunikátoři, kteří budou schopní vytvářet i kampaně, které se pak budou vypouštět do veřejného prostoru jako jakýsi typ protiútoku proti dezinformacím.Rakušan promluvil rovněž i o revizi činnosti Ústředního krizového štábu.Zmínil například oblast blackoutu, energetické nedostatečnosti.Vyhláška o povinném očkováníV rozhovoru se dotkl také problematiky povinného očkování a nastínil přibližnou dobu, kdy lze očekávat konečné rozhodnutí v této otázce.Připomeňme, že vyhlášku s účinností od začátku března schválila bývalá vláda Andreje Babiše. Podle současného znění schválené vyhlášky musí lidé mít dokončené očkování do 28. února. Pro ty, kteří se ještě očkovat nenechali, to znamená vakcinaci zahájit nejpozději 8. února, aby stihli dostat druhou dávku po 21 dnech. Lidé, kteří dosáhnou 60 let, se mají podle dosavadního znění vyhlášky nechat očkovat do čtyř měsíců. Dosud neočkovaných lidí v těchto skupinách je podle odhadů asi půl milionu. Od února navíc bude platit očkování dvěma dávkami jen devět měsíců, dál bude nutné přeočkování.Současná koaliční vláda Petra Fialy (ODS) plánuje z předpisu přinejmenším vyřadit povinné očkování pro lidi starší 60 let. Novelu vyhlášky předloží ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v závislosti na vývoji epidemie. Bývalá vláda rozhodla, že se budou muset očkovat například všichni pracovníci ve zdravotnictví včetně studentů, kteří budou chodit na odbornou praxi, policisté, hasiči nebo vojáci.Rakušan Právu také potvrdil, že by chtěl povinné očkování pro členy bezpečnostních sborů.Seznam profesí pro pracovní karanténuVít Rakušan v diskusním pořadu Partie CNN Prima News oznámil, že předloží v pondělí Ústřednímu krizovému štábu návrh seznamu profesí, na které by měla dopadat pracovní karanténa. Očekává, že nad návrhem se uskuteční debata i s hejtmany. Lidé z vybraných profesí, kterým by v práci vyšel pozitivně antigenní test, by mohli i nadále chodit do práce.Smyslem pracovní karantény je zajištění fungování státu i za situace, kdy v karanténách skončí velký počet lidí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

