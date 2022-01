https://cz.sputniknews.com/20220109/poslanec-sr-blaha-je-pobouren-utocnik-rozbil-ficovo-auto-a-napadl-ochranku-policie-mu-dala-jen-17142156.html

Poslanec SR Blaha je pobouřen: Útočník rozbil Ficovo auto a napadl ochranku. Policie mu dala jen…

Poslanec SR Blaha je pobouřen: Útočník rozbil Ficovo auto a napadl ochranku. Policie mu dala jen…

„Politicky motivované útoky jsou vlastně naprostá pohoda,“ rozhořčuje se na svém profilu na Facebooku slovenský opoziční poslanec za stranu Směr-SD Ľuboš Blaha... 09.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-09T13:16+0100

2022-01-09T13:16+0100

2022-01-09T13:16+0100

slovensko

robert fico

policie

útok

ľuboš blaha

pokuta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/16882376_0:38:1080:646_1920x0_80_0_0_b02d051b96123cc1a5ad2528865c1abf.jpg

Připomeňme, že v prosinci během autoprotestu organizovaného stranou Směr-SD zadrželi opozičního politika a předsedu strany Roberta Fica. Ten byl předveden na jednu z policejních stanic v centru Bratislavy. Během jeho výslechu neznámý pachatel rozbil okno na autě expremiéra. Kromě toho napadl jednoho z mužů ochranky, kterému stříkl slzný plyn do očí.Celé se to podařilo zachytit televizi Markíza, které se sedmatřicetiletý muž vyjádřil i do kamery.Předseda Směru se k tomu před médii vyjádřit nechtěl. Tento čin vyvolal na veřejnosti a zejména mezi politiky opoziční scény vlnu nepokoje. Podle nich to byla cílená provokace a útok na opozičního lídra. Místopředseda Směru Ľuboš Blaha přišel s novým tvrzením. Podle něj dostane neznámý pachatel za útok na Roberta Fica „jen“ pokutu několik stovek eur.Blaha to ale vnímá jako útok z politických motivů.Podle něj je to vzkaz slovenského policejního šéfa celé veřejnosti.„Politicky motivované útoky jsou vlastně naprostá pohoda,“ konstatoval a porovnal to s tresty, které dostávají ti, kteří během pandemie porušují protiepidemiologické předpisy.Hamran odmítá politické vlivy na policistyDočasně pověřený policejní prezident Štefan Hamran se vyjádřil k medializovaným policejním zásahům, které souvisely s dodržováním platných pandemických opatření. Hamran odmítá politizaci zásahů. Dodal, že policie musí v demokratických zemích konat nestranně, nezávisle. Jednotliví policisté by měli postupovat zdrženlivě, aby nevznikaly pochybnosti. Během uplynulého týdne podle něj policisté dokázali, že můžou zasahovat vůči komukoliv, v souvislosti s tím, že mezi zadrženými byl šéf Směru-SD Robert Fico.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

robert fico, policie, útok, ľuboš blaha, pokuta